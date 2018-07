Carmelo celebra Nossa Senhora do Carmo em Caratinga

CARATINGA – A Paróquia Nossa Senhora do Carmo celebrou com êxito a sua padroeira. No primeiro momento uma novena, contando com as comunidades paroquiais e as paróquias de Caratinga. O tema refletido foi: “Virgem do Carmo, a senhora do avental”.

“A festa paroquial foi no domingo (15) contando com a participação especial da banda de música Santa Cecília, coral Santíssima Trindade e todo povo de Deus que se empenhou para abrilhantar a Solenidade. A mesma se estendeu até segunda-feira (16) com gratidão”, informa a organização.

Segundo os participantes, foi momento propício de graça com a experiência da espiritualidade Carmelitana em reflexão sobre a importância e atuação do leigo, a exemplo da Virgem Maria que é a senhora do avental, ou seja, do Escapulário.

“Gratidão ao nosso pároco Frei Everaldo, aos frades do convento Nossa Senhora do Carmo e também do convento São José, aos padres das paróquias de nossa cidade que concelebraram conosco. Aos aspirantes, postulantes, noviços, Ordem secular, e a cada leigo (a) que se empenhou para rezar mais e celebrar com tanto empenho a “Virgem do Carmo, a senhora do avental””, agradece a organização.