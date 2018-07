Adolescente é apreendido por ameaça e tráfico de drogas

CARATINGA – Na manhã de ontem a Polícia Militar foi acionada pela mãe de uma garota que estava sendo ameaçada por um adolescente de 15 anos. Segundo sargento Ricardo, os dois adolescentes moraram juntos por dois anos e o rapaz não estava aceitando o fim do relacionamento e por isso foi até a casa da moça e a ameaçou.

A Polícia foi até a casa do menor na rua Lucindo Carli, bairro Esplanada, que foi apreendido por esse ato infracional. No local, foram encontrados diversos indícios de que ele estaria traficando drogas, e durante varredura, os policiais localizaram oito tabletes menores de maconha e um maior, uma balança, R$ 390,00 e sacolas para embalar as drogas.

O menor confirmou que vende as drogas no bairro e em momento algum se mostrou receoso e ameaçou a vítima na presença da polícia, dizendo que assim que liberado cometerá algo pior.

O caso foi passado para a Polícia Civil para que as devidas providências sejam tomadas.