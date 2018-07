Câmeras registram ação de autor de furto

CARATINGA – Um imóvel situado à rua Capitão Paiva foi alvo de furto na madrugada de ontem. As câmeras de segurança registraram toda a ação do autor, que usou, aparentemente, um lençol para se disfarçar.

As imagens mostram que o autor chega as 2h57. Ele observa a rua, que estava deserta. Depois se aproxima de um carro e parece olhar em seu interior. Em seguida, força a porta e entra no imóvel. A ação durou até as 3h01, quando as imagens mostra o ladrão deixando a casa.

Os proprietários não quiseram gravar entrevista, apenas disseram que foram levados material de obra e câmeras digitais que seriam instaladas no imóvel.

O autor não tinha sido identificado até o final dessa edição.