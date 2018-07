Moradores se mobilizam e recuperam estrada que liga os distritos de São João do Jacutinga e Patrocínio

Prefeitura afirma que a equipe da Secretaria de Obras não tinha conhecimento sobre obra feita pela comunidade

CARATINGA- Moradores, produtores rurais e usuários da estrada que liga os distritos de São João do Jacutinga e Patrocínio se mobilizaram e realizaram a recuperação da via. Nas fotos e vídeos encaminhados para o DIÁRIO, máquinas particulares são vistas trabalhando no local. “O município de Caratinga, não tem realizado o serviço essencial de manutenção da estrada nos últimos anos”, afirmam.

A Reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga, que sobre o assunto, afirmou que a equipe da Secretaria de Obras não tinha conhecimento acerca dessa revitalização feita por moradores. “A Prefeitura de Caratinga comunica em nota que uma equipe da Secretaria de Obras está trabalhando na estrada de Santa Luzia sentido a Suíço e em seguida seguirá sentido Patrocínio para realizar os trabalhos no local”.