Entidades beneficentes recebem doações de projeto da Escola Prof. Jairo Grossi

CARATINGA – Como acontece todos os anos, a Escola Professor Jairo Grossi realizou o Projeto Solidariedade, cuja proposta pedagógica é ensinar valores sociais, como gratidão e cidadania, e, ao mesmo tempo, prestar ajuda às entidades beneficentes do município. Desde 2001, a iniciativa procura incentivar a comunidade estudantil a trabalhar “o amor ao próximo” por meio da colaboração solidária. O objetivo é contribuir para a construção de uma geração mais consciente de seu papel enquanto cidadão na sociedade.

A escola arrecada doações para instituições de Caratinga e também leva os alunos a conhecer suas realidades. Na última semana, foram entregues doações a cinco delas. A ação social foi possível graças à destinação de parte da renda arrecadada na Festa Cultural realizada pela escola no mês de junho. O Lar das Meninas, a Associação dos Doentes Mentais São João Batista (Asadom), a Associação dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac), a Cantina Rainha da Paz e o Movimento Social São João Batista (Moviso) foram as entidades contempladas.

“As pessoas devem fazer refletir essa bondade, não só sobre si, mas também sobre seu trabalho coletivo. Quem tem muito, doa muito, e outros que têm pouco, dão pouco, mas sempre alguém ajuda. A gente nunca está caminhando sozinho e isso é importante, porque facilita a nossa jornada”, compara Irmã Andrea do Carmo, diretora do Lar das Meninas.

Alimentos e itens de higiene pessoal foram doados por meio do projeto, que envolve alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental II. Para a professora Silvana Patrícia Pereira, o diferencial dessa ação é que “ela vai além das doações materiais, uma vez que nas visitas às instituições, os alunos se doam e têm a oportunidade de dar atenção e carinho aos assistidos”.

Renata Soares, representante do Moviso, agradeceu o apoio social. “As doações vieram em momento certo e com certeza vão ajudar a realizar nosso trabalho mensal. Hoje, atendemos cerca de trinta assistidos diariamente com o fornecimento de café da manhã, almoço, roupas e calçados. Então, essas doações serão de grande valia”, conclui.