Motorista é preso pela PRF por ultrapassagem proibida

INHAPIM – Na tarde deste domingo (15), um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de realizar uma ultrapassagem proibida. De acordo com a PRF, ele ainda tentou fugir, mas acabou contido.

Os PRF’s Jáider e Ismar realizam fiscalização no km 496 da BR-116, em Inhapim, quando foi avistado um veículo Sandero, de cor cinza, cometendo a infração de ultrapassagem. O PRF Jáider deu ordem de parada, mas ao perceber que seria abordado, o motorista acelerou na direção dos policiais que por pouco não foram atingidos. O Sandero ultrapassou outro veículo no mesmo momento, e o condutor imprimiu velocidade com a finalidade de evitar ser abordado. “Foi realizado acompanhamento pelo PRF Ismar na viatura motocicleta e durante o acompanhamento, o veículo realizou outra ultrapassagem proibida, sendo realizada a abordagem dois quilômetros depois”, informa a Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a PRF, o condutor do veículo foi identificado como sendo Geraldo Santos Ferreira. Foi percebido odor etílico durante a abordagem, sendo ele convidado a realizar o teste de alcoolemia, o que concordou. “Foi utilizado o etilômetro, o resultado foi 0,71 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões”.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Geraldo, que após confecção deste Boletim de Ocorrência Policial, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil. “Foram lavrados os autos de infração pertinentes, o veículo foi removido ao depósito credenciado e a CNH foi recolhida mediante recibo”, finaliza a PRF.