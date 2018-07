Patrulha Rural prende homem por violência doméstica

Duas armas de fogo foram apreendidas na casa do suspeito

CARATINGA – Pedro Machado da Silva, 48 anos, foi preso na noite do último domingo (15) pela Patrulha Rural no distrito de Santo Antônio de Manhuaçu, zona rural de Caratinga.

De acordo com o sargento Lênio, durante a tradicional “Festa da Cocada”, os policiais foram informados que o suspeito estaria ameaçando a mulher e o filho. A polícia conversou com as vítimas que confirmaram as ameaças.

Durante rastreamento, Pedro foi localizado. Ainda estava em flagrante pela Lei Maria da Penha, e com sua autorização, os militares foram em uma de suas residências e conseguiram localizar um revólver calibre 22 com oito munições. Em outro imóvel do casal foi realizada uma busca onde os policiais encontram uma espingarda desmontada.

Segundo a vítima, o motivo das ameaças é passional, pois constantemente é agredida fisicamente. Ainda conforme o sargento, a vítima tem medo, pois Pedro já cometeu um homicídio.

Pedro foi conduzido à delegacia por posse ilegal de arma de fogo, violência doméstica e ameaça contra o filho.