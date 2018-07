Quatro mortos e sete feridos em acidentes nas estradas que cortam a região

DA REDAÇÃO – Entre as madrugadas de domingo (15) e de ontem, quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas em acidentes que aconteceram nas estradas da região. Os fatos foram registrados na BR-116, em Santa Rita de Minas; e nas zonas rurais de Vermelho Novo e Caratinga.

Dois motoristas morrem em colisão na BR-116

Uma forte colisão ocorrida por volta das 5h40 de domingo (15) no km 540 da BR-116, em Santa Rita de Minas, resultou em duas vítimas fatais. O acidente envolveu dois caminhões e seus respectivos motoristas vieram a óbito.

A dinâmica do acidente será informada em laudo da Perícia Técnica da Polícia Civil. Os caminhões têm placas das cidades de São Paulo (SP) e de Caratinga, sendo que este último pertence a empresa Frical.

O socorro foi feito pelos bombeiros militares. Quando eles chegaram ao local, encontraram o corpo de Antônio Euloge Alves, 65 anos, preso às ferragens do caminhão com placas de Caratinga. Os bombeiros levaram cerca de duas horas para retirar o cadáver e usaram o aparelho desencarcerador para cortar as ferragens.

Já o caminhão com placas de São Paulo era dirigido Tiago Luís Fernandes, 24 anos, e transportava abacates. Com o impacto toda a carga se espalhou na pista. Tiago chegou a ser levado pelos bombeiros do grupo Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, mas não resistiu aos graves ferimentos. Segundo os bombeiros, o motorista sofreu traumatismo craniano grave e ainda teve hemorragia interna.

Devido ao acidente, o trânsito chegou a ficar interrompido no local. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas estão em apuração.

Carro capota, uma pessoa morre e três ficam feridas

Um capotamento aconteceu na madrugada de domingo (15) no córrego Serra Mãe de Deus, zona rural de Vermelho Novo. O acidente fez uma vítima fatal, o passageiro Grimaldo Furtado da Silva, 49 anos, e deixou três pessoas feridas.

Segundo informações, todos voltavam de uma festa na cidade de Vermelho Novo quando houve o capotamento. Grimaldo morreu no local. O socorro foi feito pelos bombeiros Anjos de Resgate. O passageiro Jardel Bruno da Silva, de 32 anos, sofreu corte na face e escoriações. Já passageira Valéria Barros Pinheiro, 26, apresentava suspeita de fratura nas pernas. Todas as vítimas são do distrito de São Simão do Rio Preto, zona rural de Simonésia. As vítimas foram levadas para atendimento médico em Caratinga. Uma terceira pessoa, identificada como Claudinei Alves Ribeiro, 37, também ficou ferida, mas foi resgatada por parentes. Conforme informações, Claudinei seria quem estaria ao volante. Ele reclamava de dores nas costas.

De acordo com Márcio, integrante dos Anjos do Resgate, foi difícil encontrar o carro, pois ele caiu em uma ribanceira. “Uma das vítimas conseguiu chegar até a estrada. Nós a visualizamos e depois localizamos o veículo e as demais vítimas”, relatou.

Os militares estiveram no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e conversaram com Jardel e Valéria. Eles disseram que devido a cerração, “o condutor Claudinei passou reto em uma curva, tendo o veículo caído em uma ribanceira”. Ainda segundo Jardel, Claudinei não fez ingestão de bebida alcóolica, porém não soube informar para qual local ele foi socorrido. Os policiais consultaram o sistema informatizado e verificaram que Claudinei não possui carteira nacional de habilitação. O veículo Palio, placas de Santa Bárbara do Leste, foi removido ao pátio credenciado em Raul Soares.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.

Acidente fatal em São Cândido

Um acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (16), na rua Emídio Teodoro da Cunha, no distrito de São Cândido, no município de Caratinga, deixou uma pessoa morta e quatro feridos. Uma picape Fiat Strada, com placas de Ipatinga, cabine estendida, caiu em uma ribanceira e atingiu o galpão de uma empresa à margem da estrada.

Dayane Nayara Moreira da Silva, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículo era dirigido por um inabilitado, Onofre Martins de Oliveira Júnior, de 22 anos.

Quatro pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga: Talita Queren Barbosa Silva, de 21 anos, Yara Cristhina Gomes da Silva, de 16 anos, Waleska Deysiane Pereira, de 24 anos e o próprio condutor, Onofre, que foi liberado e repassado à guarda da Polícia Militar.

Conforme relato de testemunhas, o condutor entrou no loteamento localizado atrás de um posto de combustíveis e, após descer por uma rua muito íngreme, perdeu o controle da direção e subiu no meio fio, o que fez com que o veículo descesse por uma ribanceira de quatro metros e fosse parar na vertical, prensado entre a parede e o teto de uma construção.

Com a queda, Dayane Nayara Moreira da Silva foi arremessada para fora do veículo, chegou a ser socorrida com vida e foi a óbito na chegada ao Hospital Marcio Cunha, para onde foi levada pelo próprio pai.

Nenhuma das vítimas soube informar como aconteceu o acidente. Uma das jovens informou apenas que ela e as amigas pegaram carona com Onofre para irem para casa. Onofre realizou o teste com o etilômetro e foi constatado o resultado negativo para o consumo de álcool.