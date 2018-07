Motociclista fica gravemente ferido em acidente na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – No final da noite de sexta-feira (13), um acidente foi registrado no km 19 da MG-329. A colisão envolveu uma moto Honda CG Titan e um Celta, ambos com placas de Bom Jesus do Galho. O motociclista, 27 anos, ficou gravemente ferido.

Uma equipe da Polícia Miliar Rodoviária foi até o local e conversou com o motorista do Celta. Segundo ele, conduzia o veículo, quando deparou com a moto vindo em direção contrária. Conforme o condutor, a motocicleta invadiu a contramão, ele acionou os freios, mas não foi possível evitar a colisão.

Os bombeiros foram acionados e o condutor da moto foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora com lesões graves e possível fratura na perna esquerda.

Ao conversar com motorista, os militares constataram sintomas de embriaguez, como hálito etílico e olhos avermelhados. Foi realizado o teste de etilômetro, sendo aferido o valor de 0,24 mg/l de ar alveolar, caracterizando infração de trânsito. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista disse que havia ingerido duas cervejas.

Como o motorista conduzia o veículo sob influência de álcool e se envolveu em acidente de trânsito ocasionando lesão corporal grave no piloto da motocicleta, acabou sendo preso e teve sua carteira de habilitação apreendida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, não foi possível obter a versão do motociclista, pois quando a equipe foi ao hospital, devido ao seu estado clínico grave, já estava no bloco cirúrgico.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.