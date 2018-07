O Brasil que eu quero

A rede Globo lançou, há alguns meses, um convite aos brasileiros: que o interessado posicionasse no local melhor de sua cidade e gravasse o que quer para o Brasil e enviasse à emissora. Muitas pessoas aceitaram o convite e são apresentadas em vários horários, todos os dias.

Atentos aos desejos dos participantes, vemos que acabar com a corrupção dos políticos é sempre citada para que sobre dinheiro para atender as áreas mais importantes, como saúde, educação e segurança. Penso que seja o que todos nós queremos.

A Saúde está agonizando com tantos descasos e falta do necessário para atender clientes e fazer da saúde uma vitória em favor da vida. Segundo os entendidos, faltam médicos e remédios. Ninguém desconhece a situação dos hospitais em cujas portas morrem muita gente por falta de atendimento e remédios. Situação ainda mais precária para os atendidos pelo SUS.

A Educação no Brasil, também carece de atenção especial. Nas pesquisas, nosso país ocupa sempre os piores lugares entre as nações. Não só na qualidade do ensino, mas também nas escolas. Muitos educandários não possuem salas de aula confortáveis, nem material para o professor desempenhar a contento as funções. A merenda e o transporte escolar são pontos importantes que, muitas vezes, causam problemas aos usuários.

A segurança é outro setor deficiente e vemos, todos os dias, nos noticiários e revistas, as calamidades sofridas pelos cidadãos em decorrência da falta de segurança. E daí se estende a grande violência que assola o país, ceifando vidas e causando insegurança.

Na verdade, todas as áreas da vida estão em situação lastimável, muitas vezes citadas pelos participantes da enquete da Globo. Estradas péssimas, desmatamento criminoso, desigualdade, injustiça, impunidade, construções feitas e abandonadas depois sem utilidade.

E ao ver a situação difícil do país, penso nas eleições que estão chegando. Um presidente capacitado com boa assessoria, poderá ajudar o país. Na história das nações, existem exemplos de governantes que fizeram especiais benefícios ao povo. Nessa esperança, rezo para que Deus nos mande um candidato certo para esse momento difícil. O povo brasileiro está desencantado e os presidenciáveis que estão aparecendo não correspondem aos nossos anseios. Vamos aguardar. Quem sabe virá um salvador da pátria…

Se eu desse meu parecer à enquete da Globo, iria em frente à catedral, nosso cartão postal, e gravaria dizendo bem alto: Quero para o Brasil um bom Presidente!

Marilene Godinho