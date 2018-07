A mulher que está à frente do Departamento de Agricultura

Conheça o trabalho desenvolvido por Sthefany Campos, especialmente na coordenação do Programa de Patrulha Rural Mecanizada

CARATINGA- Sthefany Cristine da Silva Campos foi o nome escolhido pelo secretário de Agricultura Alcides Leite de Mattos para assumir a função de diretora de Agricultura da Prefeitura de Caratinga. Desde que aceitou o desafio, o trabalho desenvolvido tem sido motivo de elogios e trazendo resultados, especialmente na coordenação do Programa de Patrulha Rural Mecanizada. O município obteve a melhor colocação no ranking do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Solidário no critério produção de alimentos – mecanização agrícola nos últimos seis anos.

Nesta entrevista, Sthefany fala sobre a Patrulha Rural Mecanizada no município, o protagonismo feminino no campo e ressalta o ambiente agradável de trabalho, pautado no respeito, sem qualquer preconceito, apesar de atuar em um ambiente predominantemente masculino.

Ela é técnica agrícola, engenheira Sanitarista e Ambiental, especialista em Auditoria e Perícia Ambiental e pós-graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho – IFMG/GV.

Como funcionam os serviços da patrulha rural mecanizada?

O Programa de Patrulha Rural Mecanizada é o mais antigo da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, existindo desde a fundação da secretaria, que ocorreu há 24 anos. Tem como finalidade atender prioritariamente aos pequenos produtores rurais e agricultores familiares, fomentando a atividade produtiva rural no município. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios é a estrutura responsável a planejar, coordenar, executar, acompanhar e controlar os serviços e atividades ofertadas. O serviço consiste na execução do preparo do solo com tratores agrícolas com grade aradora para aração e/ou gradeação de terra para cultivos e atividades agrícolas. Ou ainda o uso de implementos agrícolas, tais como colhedora de forragens, distribuidor de calcário, distribuidor de esterco líquido, ensiladeira de forragens e rolo compactador vibratório rebocável.

Como o produtor pode ter acesso a esses serviços?

Para ter acesso a este serviço, o produtor deve procurar ou entrar em contato pelo telefone 33 3329-8052 para se cadastrar, fornecendo dados pessoais e da propriedade rural. Com este cadastro é possível fazer o planejamento do serviço, e enviar um trator para atender o produtor. A partir do dia 23 de julho iremos fazer mutirões de atendimento nos distritos, portanto é importante que o produtor rural procure a secretaria e fique atento às datas de atendimento em cada região. O valor cobrado é abaixo do que o mercado tem praticado em nossa cidade, pois nosso objetivo é fomentar e facilitar a vida do homem do campo, levando serviços de mecanização agrícola de qualidade.

Atualmente, quantos produtores são atendidos pelo programa?

Na atual gestão estamos realizando um monitoramento mais de perto da quantidade de produtores atendidos, horas trabalhadas, entre outros dados. Estamos acompanhando de perto também as associações que possuem tratores agrícolas cedidos pelo município, que são a Associação do Ceasa e do Centro de Excelência do Café. Adotamos essa forma de monitoramento como modelo de gestão de comando e controle, que tem por objetivo aumentar nossos atendimentos ao produtor rural, melhorando a eficiência e prestando um serviço de maior qualidade. Em 2017, nós como Secretaria de Agricultura e nossos parceiros, Associação do Ceasa e Centro de Excelência do Café, atendemos 732 produtores rurais com os serviços de aração de terra e silagem. Conseguimos a melhor colocação no ranking do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Solidário no critério produção de alimentos – mecanização agrícola nos últimos seis anos em nosso município. O gráfico abaixo demonstra essa informação, onde observamos os dados fornecidos de 2011 a 2017 no site da EMATER (http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_paginas_internas2&id=7050#.W0iSyNJKiM8).

No ano de 2018, já atendemos 145 produtores. Porém o volume de atendimentos tende aumentar a partir do mês de agosto. Como aconteceu no ano passado, onde o período de maior demanda de serviço foi de agosto ao início de novembro. Neste período a safra de café já está no final, devido a isso a procura pelo serviço de aração aumenta, pois produtores tende a preparar o solo para o cultivo de feijão, milho, dentre outros cultivos, antecipando ao período das chuvas. Nos demais meses do ano, os serviços estão mais voltados na aração para o plantio de horta e silagem para alimentação animal.

Qual a situação de maquinário disponibilizado para esse programa atualmente?

Atualmente temos seis tratores em condições de trabalho, e um trator novo entregue este ano pela SEAPA/MG (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Possuímos alguns implementos, sendo eles, carreta hidráulica, distribuidor de calcário, distribuidor de esterco, ensiladeira de forragens, rolo compactador vibratório e grades aradoras. No serviço público existe grandes dificuldades para realizar manutenção desses equipamentos e adquirir peças, devido a morosidade dos processos licitatórios. Mas minha equipe é especial! Os próprios operadores fazem as manutenções necessárias, abastecem e lubrificam os seus equipamentos. Minha equipe é experiente, e o trabalho em equipe nos ajuda a superar as dificuldades, fazemos o possível para que o trabalho não pare.

Qual a contribuição da patrulha rural mecanizada para fixar o homem no campo?

Nosso município é essencialmente rural, sendo a agricultura e pecuária atividades importantes na economia do município, considerando isso a utilização de máquinas e implementos agrícolas são fundamentais na manutenção de plantios diversos nas propriedades rurais. A terra nada representa em volume de produção sem o uso de tecnologia e técnicas que dão eficiência a ela. Políticas públicas voltadas para a agricultura familiar trazem melhorias na produção e no bem estar da população rural, fortalecendo a propriedade rural e incentivando a permanência dos agricultores e suas famílias na produção agrícola.

Como é o desafio de estar à frente deste trabalho, em um ambiente predominantemente masculino?

Realmente é um ambiente extremamente masculino. Trabalho há cinco anos na prefeitura, então me acostumei neste ambiente, todos os funcionários sempre me trataram com respeito. Mas foi difícil ocupar o meu espaço e mostrar que eu era competente e capaz. Quando fui convidada para assumir o cargo de diretora de Agricultura tive muito receio por ter acompanhado o serviço de outras pessoas a frente da Patrulha Rural, e percebia que não era uma função fácil. Quando o secretário Alcides Leite de Mattos Sobrinho me fez o convite, encarei como a possibilidade de mostrar realmente que seria capaz e ocupar o meu espaço, assumi um grande desafio. Não é fácil uma mulher estar à frente de sete funcionários experientes. Mas eles sempre me respeitaram muito e me apoiam. Percebi que o ambiente de trabalho ficou menos tenso, e percebo a vontade de deles de ajudar e fazer tudo dar certo. É um trabalho em equipe, onde cada dia é um dia, procuramos escutar uns aos outros, e aí sempre chegamos num consenso da melhor forma de trabalhar e resolver os problemas. Sei que o trabalho dos operadores de máquina agrícola não é fácil, tento mantê-los motivados. Hoje me sinto realizada profissionalmente, sei que este é só o começo, mas só tenho a agradecer primeiramente a Deus, e depois ao prefeito Dr. Wellington e ao secretário Alcides, pela oportunidade e pela confiança que depositaram em mim. E também não posso deixar de agradecer aos meus colegas de trabalho que estão sempre dispostos a ajudar e aconselhar.

Como você observa a presença e atuação das mulheres no campo?

As mulheres cada vez mais vêm ocupando seu espaço, desde a época que trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga, até os dias de hoje observo a importância da mulher na agricultura familiar. É nítido como a mulher tem um importante papel, ajudando na administração da propriedade e também na produção. A liderança feminina no meio rural em nosso município é expressiva, e posso citar grandes exemplos e que são fontes inspiradoras, como a Dona Eleonor e Dona Elza da Associação do Povo que Luta (OPL); Lurdinha da Associação do Guanabara; a Dona Vanilda, Dona Glória e Dona Maria de Lurdes da Associação do Córrego do Macaco; Dona Neuza da Associação de Mulher Rurais de São Cândido e Dona Rosilene da Associação do Santa Efigênia. São só alguns exemplos de grandes mulheres no meio rural, verdadeiras líderes. O crescimento da participação das mulheres na administração das propriedades rurais, certamente contribuirá cada vez mais para o surgimento de novas líderes.

Quais são os projetos para fortalecer a patrulha rural mecanizada no município?

Como citei anteriormente, este ano fomos beneficiados com um trator novo vindo da SEAPA/MG. Estamos correndo atrás para conseguir mais um. A Secretaria de Agricultura não tem medido esforços, e estamos cada vez mais engajados para conseguir mais equipamentos, e oferecer mais serviços e programas para o agricultor.