Caminhões colidem e os dois motoristas morrem

SANTA RITA DE MINAS – Uma forte colisão ocorrida por volta das 5h40 deste domingo (15) no km 540 da BR-116 resultou em duas vítimas fatais. O acidente envolveu dois caminhões e seus respectivos motoristas vieram a óbito.

A dinâmica do acidente será levada em laudo da Perícia Técnica da Polícia Civil. As informações dão conta que os caminhões têm placas das cidades de São Paulo (SP) e de Caratinga, sendo que este último pertence a empresa Frical.

O socorro foi feito pelos bombeiros militares. Quando eles chegaram ao local, encontraram o corpo de Antônio Euzébio Alves, 65 anos, preso às ferragens do caminhão com placas de Caratinga. Os bombeiros levaram cerca de duas horas para retirar o cadáver e usaram o aparelho desencarcerrador para cortar as ferragens.

Já o caminhão com placas de São Paulo era dirigido por Tiago Luís Fernandes, 24 anos, e transportava abacates. Com o impacto toda a carga se espalhou na pista. Tiago chegou a ser levado pelos bombeiros do grupo Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, mas não resistiu aos graves ferimentos. Segundo os bombeiros, o motorista sofreu traumatismo craniano grave e ainda teve hemorragia interna.

Devido ao acidente, o trânsito chegou a ficar interrompido no local. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas estão em apuração.