Pato Fu será a atração do ‘Minas ao Luar’ em Caratinga

Uncle’s Band também se apresentará no próximo sábado (21), na Praça da Estação

CARATINGA- No próximo sábado, 21 de julho, Caratinga receberá mais uma edição do Minas ao Luar, projeto do Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (Sesc), que tem por objetivo a valorização da música brasileira e das culturas populares tradicionais, por meio de apresentações artísticas gratuitas.

Quem se apresentará a partir das 21h, na Praça da Estação é a banda Pato Fu, liderada por Fernanda Takai, que se firmou no cenário independente do rock nacional nos anos 90. Outra atração confirmada para a noite é o show da Uncle’s Band, banda de rock clássico internacional caratinguense, formada em 2008.

SERVIÇO

Minas ao Luar em Caratinga

Data: 21/07/2018, sábado

Atrações: Pato Fu e Uncle’s Band

Horário: 21h

Local: Praça Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, Centro (Praça da Estação)

Entrada gratuita