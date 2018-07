Prefeitura afirma que animais soltos na via pública serão encaminhados para o Parque de Exposições

Inicialmente executivo estudava parceria com o Clube do Cavalo, no Vale do Aço, para abrigar os animais recolhidos. No entanto, prefeitura afirma que devido à distância, optou por construir um espaço para esta finalidade

CARATINGA- Na última quinta-feira (12), motoristas tiveram que redobrar a atenção, devido à presença de cavalos às margens da BR-116, perímetro urbano de Caratinga. A cena de animais soltos pelas ruas tem sido frequente e tem mantido os caratinguenses em alerta, devido ao perigo de acidentes, além de doenças, como a febre maculosa.

O DIÁRIO DE CARATINGA questionou a prefeitura sobre o trabalho de fiscalização e recolhimento destes animais. No ano passado, um vereador citou que o executivo passaria a fazer a apreensão de animais de médio e grande porte (cavalos e bovinos) soltos pelas ruas e nos distritos do município. Eles seriam encaminhados para o Clube do Cavalo, próximo a Ipatinga, no Vale do Aço, por meio de um convênio.

Em nota, a Prefeitura de Caratinga encaminhou resposta ontem à Reportagem, que a parceria entre município e Clube do Cavalo não foi adiante devido ao fato do local ficar distante, “o que dificultaria aos proprietários buscarem os animais”. O executivo ainda afirma que está construindo um local no Parque de Exposições, que atenderá a demanda dos animais de rua.