Calçadas danificadas no centro da cidade desafiam os pedestres

Executivo afirma que licitação para aquisição dos ladrilhos já foi realizada e que intenção é firmar parceria com os comerciantes para que as obras comecem

CARATINGA- Quem passa pelo centro da cidade tem observado o estado precário das calçadas. Com buracos e piso danificado, os locais que deveriam trazer segurança para o pedestre passar com tranquilidade, tem sido um desafio, principalmente para os idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

“São muitos os buracos. A gente fica com medo. Se for um dia de chuva mesmo, o perigo fica ainda maior”, disse uma pedestre, que preferiu não se identificar.

Na Avenida Benedito Valadares, próximo a uma agência lotérica, blocos que se soltaram estão jogados, causando o risco de pedestres tropeçarem. A Avenida Moacyr de Mattos também está tomada por buracos nas calçadas, a situação se repete nas imediações da Praça Cesário Alvim.

A Reportagem procurou a Prefeitura de Caratinga para saber se há um cronograma de reparo das calçadas. Em nota, o executivo afirmou que o processo de licitação para aquisição dos ladrilhos que serão utilizados para a restauração das calçadas já foi feito. “O próximo passo será uma reunião entre a equipe da Secretaria Municipal de Obras e comerciantes para estabelecer uma parceria para que as obras comecem”.