Motorista sofre acidente na BR-474

Vítima disse que estava sendo seguida. Polícia apura o caso

CARATINGA – Um acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (11) na BR-474, região da ‘Serra da Piedade’. A motorista ficou ferida. Ela alega que estava sendo seguida. Polícia investiga o caso e já tem o nome de um suspeito.

De acordo com Bruna Ferreira de Oliveira, 21 anos, ela conduzia o veículo Palio, quando percebeu que estava sendo seguida por outro automóvel. O motorista desse veículo tentou fazer com que ela parasse, conduzindo ao lado do Palio de Bruna. A jovem informou aos policiais que após esse fato, perdeu o controle do automóvel, que colidiu contra um barranco e capotou.

A vítima foi levada por populares para o Centro de Assistência à Saúde Unec (CASU) em Caratinga. Bruna reclamava de dores pelo corpo e também sofreu escoriações.

A Polícia investiga o caso e tenta identificar quem seria o condutor do outro veículo. Segundo a mãe da vítima, o ex-namorado de Bruna seria o suspeito, pois ele já ameaçou a jovem e chegou a mostrar um revólver para ela.