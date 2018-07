Dois homens morrem em tombamento de carreta na Serra da Piedade

CARATINGA – Uma carreta tombou no final da manhã de ontem, quando descia uma serra na BR-474, trecho conhecido como ‘Serra da Piedade’, entre Caratinga e Piedade de Caratinga. Quatro pessoas estavam dentro do veículo, sendo que dois homens morreram e os demais passageiros ficaram feridos, mas sem gravidade.

A carreta, com placas de São Paulo, estava carregada com cocos, e segundo testemunhas, teria perdido o freio ao descer a serra e o motorista acabou jogando o veículo para o barranco. Dentro do caminhão estavam Josias da Silva e Silva, 32 anos; Rogério de Brito Cardoso, 40, cujas Carteiras Nacional de Habilitação são de São Paulo e Bahia respectivamente, além de Nilson de Oliveira Neves, 52, morador de Piedade, e Josilaine Gomes de Barros, 20, residente em Caratinga, que pegaram carona em Piedade de Caratinga. Josias e Rogério morreram no local do acidente.

Segundo cabo Neves, quando os bombeiros chegaram para prestar socorro, Nilson e Josilaine já estavam fora da carreta. Eles estavam conscientes e sem ferimentos graves, sendo conduzidos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga.

A princípio um óbito foi constatado, mas em seguida, os bombeiros souberam que havia outro homem debaixo da carreta e foi preciso o guincho para içar o veículo e retirar o corpo.

Os bombeiros interditaram a rodovia, uma vez que havia vazamento de óleo e a carga ficou espalhada na pista. O trânsito ficou impedido por horas e os dois corpos foram liberados ao Instituto Médico Legal, depois de realizado o trabalho da perícia.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e as causas estão em apuração.