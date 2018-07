Situação dos animais de rua é tema de reunião na Câmara Municipal

CARATINGA- Na tarde de ontem, o plenário da Câmara de Caratinga recebeu uma reunião para tratar da situação dos animais de rua. Participaram os vereadores Johny (PMDB) e Ronaldo da Milla (PSB); tenente Jefferson; major Márcio, subcomandante do 62° Batalhão de Polícia Militar; sargento Adelson, da Polícia Ambiental; as protetoras de animais e Poliana Tupinambá, assessora de Comunicação da Prefeitura.

De acordo com Johny, os últimos relatos de maus tratos aos animais no município preocuparam os vereadores e as protetoras. Além desta reunião, o pedido de uma audiência pública já foi protocolado para tratar do assunto. “Tendo em vista que foi noticiado muito nos últimos dias maus tratos a animais em nossa cidade, as protetoras voluntárias necessitavam falar com a polícia militar sobre o que está acontecendo, ter uma resposta. Já estamos preocupados desde o acontecimento em Tabajara, porque temos que estar atentos a todas as causas que acontecem na cidade”.

Recentemente, Johny teve um projeto de lei que trata da punição a quem pratica maus tratos a animais vetado pelo prefeito Dr. Welington. Ele acredita que caso a lei tivesse sido sancionada, a fiscalização seria mais intensificada. “Apresentamos um projeto municipalizando uma lei federal que existe, mas também trazendo mais obrigações para o município, o que é um direito e podemos fazer normalmente. Infelizmente ela foi aprovada nas duas sessões, mas depois vetada pelo prefeito e mantiveram o veto aqui nessa Casa. Acredito que se a lei tivesse sendo aplicada com mais rigor dentro da nossa cidade, não teria acontecido o que tem acontecido recentemente com tantos animais. É preciso o respeito a toda criatura, não podemos infringir as leis, acabando no que aconteceu com Baruk, Sansão e cachorros envenenados. Não estamos cuidando só de cachorros como o dizem, mas de saúde pública. É obrigação nossa como legislador”.

A protetora Iara Laborne citou o Decreto Nº 47309 de 15/12/2017, chamando atenção para o trecho: ‘Fica Polícia Militar do Estado de Minas Gerais autorizada a firmar convênios com os municípios do Estado, visando ao fiel cumprimento das atividades de fiscalização previstas neste decreto, bem como à aplicação das respectivas penalidades em razão da apuração da prática de maus-tratos contra animais’. “Como será o trabalho com a PM? Como vamos chegar até eles com nossas denúncias, pois nem sempre temos as provas. Às vezes só escutamos gritos, ou alguém nos passa a denúncia. Quem está colaborando para tirar esses animais da rua, está contribuindo para a saúde pública, contra as zoonoses. Os cachorros na rua estão cheios de doenças, estamos pedindo apoio”, disse.

Amélia Gomes, que também é protetora, afirmou que acredita que é preciso investir na educação de base, conscientizando as crianças. E também falou das dificuldades enfrentadas no trabalho voluntário que realizam. “Recentemente pagamos mais de 300 castrações de cães de rua, fazendo festas e com ajuda de amigos. Fora as vacinas”.

Roberta Claro frisou a falta de espaço adequado para transporte dos animais, quando resgatados, o que tem sido uma dificuldade encontrada pelas protetoras. “Quando recebemos a denúncia, por exemplo, caso de zoofilia, que já atendemos. Chega no local são cinco animais. Onde vamos colocar os animais? Não temos onde colocar”.

Ana Martha Ligeiro reforçou a necessidade de parceria com o poder público, para continuar o desenvolvimento de projetos e proteção dos animais de rua. “Já fizemos cartilha, temos projetos de fazer casinhas e conseguir locais para colocá-las e se tornem lares voluntários para esses animais. Já temos material e voluntários, mas precisamos do apoio do poder público. Para a prefeitura, contribuir com essa causa é mostrar que tem carinho, respeito, um exemplo”.

PM E PREFEITURA

Sobre os questionamentos das protetoras, major Márcio explicou que acredita na importância do trabalho educativo, para conscientizar a população. “Temos que arrumar uma forma das pessoas cumprirem essa lei. A melhor forma é a questão preventiva, trabalhar com a conscientização e educação da população. Para a solução a curto, médio e longo prazo, me coloco a disposição para trabalhar uma campanha preventiva com o apoio das protetoras também. Vamos elaborar panfletos, cartazes, outdoor, podemos fazer blitzen nas principais vias de acesso da cidade, com o policiamento de meio ambiente nas unidades rurais. Podemos divulgar o telefone do Disk Denúncia, 190 e Meio Ambiente, para aquelas pessoas que presenciarem a situação naquele momento possam nos ajudar com as denúncias. Muitas vezes a pessoa denuncia e não quer aparecer e quando o fato acontece dentro de uma residência, por exemplo, temos essa dificuldade. E a medida que intensificarmos a fiscalização, precisaríamos do poder municipal na questão de local para os animais”.

Representando a Prefeitura de Caratinga, Poliana Tupinambá citou as providências do executivo em relação aos animais de rua. “Temos um local sendo reformado e servirá como centro para receber esses animais de rua. O administrativo tem um contingente de funcionários restrito, mas, diante da urgência, no mês que vem a equipe operacional vem para o Parque de Exposições para trabalhar neste espaço. Já conseguimos o veículo e temos parte da equipe já contratada. E agora, estamos procurando um laçador profissional, que tenha afinidade e trato com o animal”.