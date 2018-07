Passagem de comando no 3° Pelotão de Bom Jesus do Galho

Tenente Danilo Silva Rodrigues transfere comando para tenente Eduardo Morais de Freitas

BOM JESUS DO GALHO- A cerimônia de passagem de comando do 3 º Pelotão de Bom Jesus do Galho aconteceu na manhã de ontem, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O tenente Danilo Silva Rodrigues transferiu o comando da unidade para tenente Eduardo Morais de Freitas. Participaram da cerimônia o Comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, tenente-coronel Luciano Reis, autoridades civis e militares.

Após quase dois anos à frente do pelotão que compreende os municípios de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo e Pingo D’Água; além dos distritos de Revés do Belém e Quartel do Sacramento, tenente Danilo retorna a Caratinga. Ele faz um balanço positivo do trabalho realizado. “Procuramos uma aproximação maior com a comunidade em todas essas cidades, estreitar o relacionamento com as autoridades e ao mesmo tempo manter os índices criminais da forma desejável. Tivemos redução dos crimes violentos nas três cidades e buscamos também a melhoria das condições de trabalho dos militares, através da reforma dos quartéis e aquisição de viaturas. Vale frisar que ao chegar no 3° Pelotão em setembro de 2016 tínhamos uma necessidade muito grande de aumentar o efetivo das frações destacadas. Isso foi conseguido graças à política do comando da instituição. Pingo D’Água, por exemplo, dobrou o número de militares; Córrego Novo recebeu um incremento de militares, a cidade do pelotão também um incremento de mais militares. Tudo isso veio a somar para melhorar a segurança pública no setor”.

Tenente Danilo ainda ressalta que duas grandes apreensões de drogas registradas no 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga foram em sua área de atuação. “Agora é continuar trabalhando em Caratinga, mais próximo dos meus familiares, desempenhando a minha função, contribuindo junto aos meus comandantes e atendendo a sociedade da melhor forma possível. As duas maiores apreensões do setor foram registradas no ano passado, foram cerca de 30 quilos de maconha no distrito de Revés do Belém e 20 quilos da mesma droga na cidade de Pingo D’Água; trabalhamos muito e conseguimos alcançar os resultados desejados”.

O NOVO COMANDANTE

Tenente Eduardo tem 12 anos de Polícia Militar, tendo atuado por 10 anos na região de Belo Horizonte. Ele faz um balanço de sua trajetória. “Trabalhei em Belo Horizonte e Contagem, como soldado e cabo; fui para o Curso de Formação de Oficias em 2016, me formei e vim para Caratinga. Fiquei seis meses em estágio como aspirante em Caratinga, agora fui promovido a tenente e vim comandar a cidade de Bom Jesus do Galho”.

O novo comandante ainda traçou um paralelo entre a atuação militar na capital e no interior, ressaltando que acredita na importância do bom relacionamento entre PM e população. “Realmente é muito diferente a realidade da grande cidade para as cidades do interior, não vou dizer que é mais fácil, cada uma tem a sua particularidade em relação ao comando. Na grande cidade lidamos com muitos crimes violentos, não temos tanto essa proximidade com a população, o policial vai, atende a ocorrência e volta uma vez lá talvez para fazer uma visita. No interior não, tem um crime aqui, vejo a mesma pessoa que foi vítima do crime todos os dias. Então, a pessoa tem a sensação de estar mais próxima da polícia, o policial também está mais próximo da população, o que pode gerar um bom relacionamento. É tentar aproximar a polícia da população e fazê-la compreender como funciona o serviço para nos auxiliar. Todo mundo quer morar numa cidade com tranquilidade e paz social”.

Tenente Eduardo finaliza afirmando que a intenção é dar continuidade ao trabalho realizado por tenente Danilo, mantendo a atenção também para as áreas rurais. “Tem um subdestacamento em Revés do Belém, mas não por isso vamos deixar de olhar por ele, exige muita presença policial lá. Está tendo já algumas redes de proteção com chacreamentos, que está com um andamento muito bom e pretendemos trazer isso para outras localidades também. E aqui em Bom Jesus vamos estudar uma melhor maneira de aproximar a polícia da população”.