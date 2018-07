Atletismo e Tiro Esportivo trazem bons resultados para Caratinga

DA REDAÇÃO- Os representantes do Bolsa Atleta de Caratinga seguem conquistando resultados em competições pelo país. Os atletas Edson Firmino e Nivalda Campos apresentaram seus resultados para as modalidades de Tiro Esportivo e Atletismo, respectivamente.

TIRO ESPORTIVO

O atleta Edson Firmino apresenta um balanço das últimas competições que participou, representando o Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, na modalidade Tiro Esportivo.

Nos dias 26 e 27 de maio, ele participou da segunda etapa do campeonato mineiro online de Tiro Rápido de Precisão (TRP), conquistando o 4° lugar e da segunda etapa do campeonato mineiro online da Associação Nacional de Rifles (NRA), alcançando a nona colocação.

Já no dia 16 de junho, na segunda etapa do campeonato mineiro online de Silhuetas Metálicas, que aconteceu no Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana), em Ipatinga, foi o primeiro colocado.

No mesmo local, nos dias 30 de junho e 1° de julho, foi realizada a quarta etapa do campeonato Brasileiro online de Saque Rápido e Desafio do Aço e a terceira etapa dos campeonatos mineiros online de TRP e NRA. Como resultados, Edson Firmino traz a quinta colocação no Tiro Rápido de Precisão e o 7° lugar pela Associação Nacional de Rifles.

ATLETISMO

Nivalda Campos apresenta seu desempenho em três competições. A primeira aconteceu no dia 24 de junho em Belo Horizonte, a Meia Maratona Internacional, com percurso de 21 km, passando pelos principais pontos turísticos da capital, como Igreja de São Francisco, Casa do Baile, Mineirão, Mineirinho e a própria orla da Pampulha. “É uma obra viva e linda da natureza, uma parte da Meia Maratona é dentro do jardim zoológico fazendo do evento ainda mais duro e atraente. Havia participação em média de 2500 atletas de vários estados, 759 eram mulheres, havia também os percursos de 10 km e 5km. Finalizei com o tempo de duas horas, um minuto e 16 segundos”, detalha Nivalda, que se classificou na posição 168° geral.

A 2ª Corrida do Fogo, do 6° Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares, aconteceu no dia 1º de julho com percursos de 11 km e 6 km, com largada e chegada na Praça São Paulo. Em média, 400 atletas participaram da competição. Nivalda participou dos 11 km, concluindo com o tempo de 59 minutos, 10ª colocação geral e 1ª na faixa etária.

Na Mini Maratona Ecológica do Macuco, que foi realizada no último domingo (8), em Timóteo, a caratinguense finalizou a prova com o tempo de uma hora e 47 minutos, com 8° lugar geral e 1° na faixa. “O percurso de 19 km foi dividido em 9 km de asfalto e 10 km de terra, com muitas subidas íngremes, dentro de uma mata, fazendo com que se tornasse uma prova que requer muita resistência e força psicológica para concluí-la”.

Nivalda segue com os treinamentos para as próximas competições e registra seus agradecimentos. “Agradeço aos patrocinadores, Prefeitura Municipal de Caratinga (Bolsa Atleta), empresa de transporte Rio Doce, Academia Maximus Fitness e ao jornal o Diário de Caratinga pelo apoio”.