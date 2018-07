PC de Caratinga apresenta inspetor e subinspetor

CARATINGA – Na manhã de ontem, a delegada regional Luzinete Maria de Sá convocou a imprensa para apresentar as pessoas que a partir de agora passam a exercer as funções de inspetor e subinspetor, respectivamente, Ronaldo José da Silva e André Silveira Gouvêa. Ambos já tem mais de duas década de ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais.

Inicialmente, a delegada Luzinete tratou da composição da Delegacia Regional e destacou a qualidade dos profissionais de segurança pública. “A nossa Delegacia Regional é composta por 22 munícipios, sendo assim eles (Ronaldo José e André Gouvêa) passam a atuar nestes municípios. Foram feitas essas nomeações, assim como houve as férias-prêmio de Jean José Siqueira, que deixa o cargo de inspetor, e Cláudio Anacleto da Silva, que deixou o cargo de subinspetor. Então, nós precisávamos de alguém de nossa confiança e que tenha competência. Sendo assim, eu indiquei o Ronaldo e André para esses cargos. Esses nomes foram aceitos pela Polícia Civil de Minas Gerais e as publicações foram feitas no último dia 7”.

A delegada também elogiou os trabalhos desempenhados por Jean e Cláudio Anacleto. “Cumpriram com louvor as funções a eles atribuídas”. Já sobre os nomeados, ela os descreve como competentes e com amplo conhecimento na área de investigação, assim como nas áreas operacionais e burocráticas. “Ambos têm muito conhecimento. A Polícia Civil de Minas Gerais e os 22 municípios da região terão duas pessoas idôneas e muito capacitadas para trabalhar para eles”, assegurou a delegada regional.

EXPECTATIVAS

O inspetor Ronaldo José falou de sua nova função e de suas expectativas. “A Polícia Civil é organizada em carreiras, e dentro delas existem delegados, investigadores, escrivães, etc. Tem também as chamadas ‘chefias intermediárias’ e o inspetor tem a função de fazer o intercâmbio entre os investigadores e o delegado, que preside a investigação. O delegado passa essas demandas para a inspetoria, que distribui os trabalhos. Bom esclarecer que o inspetor de polícia trabalha até de forma administrativa, ou seja, alocando recursos, fazendo a logística de viaturas, pessoal, e esse trabalho é feito com apoio do subinspetor”.

Sobre essa nova função, ele disse que se trata de um desafio, “já que pessoas muitos capacitados passaram pela inspetoria, como Aquino, Marcos Curvelo e Jean”.

Inicialmente André Gouvêa agradeceu a confiança a ele depositada pela delegada regional Luzinete e aos chefes superiores da PC. “Recebo com naturalidade essa nomeação e também sei da responsabilidade. Como diz a Bíblia, ‘a quem mais é dado, mais será cobrado’. Não é novidade a função, pois já vinha desenvolvendo há algum tempo e agora foi oficializado. Gostaria de salientar que contamos em Caratinga com uma equipe muito boa de investigadores, não só eles, mas toda a equipe da Polícia Civil. Me referi aos investigadores por ser a equipe que nós mais trabalhamos. São pessoas honestas e trabalhadoras e isso facilita. Por trabalhar há muito tempo, conheço as peculiaridades de cada servidor. Quanto a função, é implementar as diretrizes da chefia imediata, que é a doutora Luzinete. Graças a Deus temos tido resultados satisfatórios e a população pode continuar contando conosco”, finalizou André Gouvêa.