Homem é executado na zona rural de Inhapim

Crime pode ter sido motivado por acerto de contas

CARATINGA – José Santana de Oliveira Filho, 32 anos, o “Santaninha”, foi encontrado morto ontem em uma estrada vicinal no Córrego Santo Antônio, zona rural de Inhapim. Os primeiros levantamentos indicam que o crime possa ter sido um acerto de contas. A Polícia Militar fez levantamentos e prendeu os suspeitos Nilson Geraldo Fonseca, 42, que tem passagens por tentativa de homicídio e por porte de arma de fogo; e Eudes Machado de Souza, 35.

Segundo o tenente Mussi, a polícia foi para o local e encontrou o corpo de “Santaninha”, que já é conhecido no meio policial pela prática de furtos e contumaz na prática de arrombamentos de casas, “principalmente na zona rural”. O oficial explicou que foram iniciados os levantamentos preliminares e com a chegada da perícia constatou-se que a vítima foi alvejada com dois disparos na cabeça e um no peito, característicos de execução. “A nossa linha de levantamentos já era alguma coisa voltada por causa dos crimes que ele cometia, ou seja, alguma vítima que poderia ter feito justiça com as próprias mãos”, disse o tenente.

Ainda segundo o tenente Mussi, familiares de Santaninha informaram que ontem ele havia dito que sairia com duas pessoas e inclusive alertou a mãe que se algo acontecesse era para procurar esses dois indivíduos, que acabaram sendo presos pela PM.

OS SUSPEITOS

A PM começou a procurar os dois suspeitos, que no primeiro momento haviam sumido. Na casa de um deles, a esposa disse que ele havia chegado na noite desta terça-feira (10) por volta das 23h, deixado o carro todo sujo de poeira na garagem e ontem saiu cedo para levar a filha na escola e depois ficou perto de sua casa até que outra pessoa veio de carro e o levou para algum lugar que ela não sabe. “Empenhamos três equipes até que conseguimos localizar os dois, que foram presos, e eles entraram em contradição. Um deles alega que encontrou com o comparsa em um bar para tomar cerveja, por volta de 21h, e ali ficaram até cada um ir para sua casa, cada um em seu veículo. Já o outro alega que se encontraram nesse bar por volta das 19h e que em dado momento saíram juntos para ir à zona rural ver uma moto que queriam comprar, porém não sabe o nome da pessoa que foram olhar a moto. Então ficou tudo muito claro, temos o relato dos familiares da vítima já indicando quem poderiam ser os autores e temos ainda a contradição dos dois autores”.

Um dos autores disse à polícia que a casa de seu pai havia sido arrombada há 15 dias e nessa ocasião foram levadas quatro sacas de café e várias máquinas, tipo dos crimes cometidos pela vítima do homicídio, “Santaninha”. Um dos autores já tem passagem por tentativa de homicídio e porte de arma de fogo.

Os dois suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.