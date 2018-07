Funcionário da Prefeitura de Caratinga fica preso em galeria e é resgatado pelos bombeiros

Trabalhador fazia manutenção em rede de esgoto e passou mal a seis metros de profundidade

CARATINGA – Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ipatinga resgatou, nesta terça-feira (10), um operário que ficou preso em uma galeria, no bairro Porto Seguro, no município de Caratinga, próximo ao Clube do Cavalo do Vale do Aço.

Conforme o relato do 11º Batalhão do CBMMG, o homem de 30 anos é funcionário da Prefeitura de Caratinga, e adentrou à galeria da rede de esgoto para realizar a manutenção no local, descendo aproximadamente seis metros de profundidade. A tubulação do poço de visita à rede tinha apenas 50 centímetros de largura.

Após iniciar os trabalhos o operário teve um mal súbito, provavelmente devido aos gases acumulados no local. Com isso, o trabalhador não teve mais forças para sair. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com o uso de um sistema de cordas e ganchos a vítima foi retirada inconsciente.

O homem foi removido sem fraturas e com escoriações nos braços e pernas e levado para o Hospital Márcio Cunha.

A respeito dessa situação, a Prefeitura de Caratinga emitiu a seguinte nota: “A Prefeitura de Caratinga comunica em nota que o funcionário da Secretaria de Meio Ambiente João Paulo Martins já recebeu alta. O estado de saúde dele é estável. Como a equipe estava realizando a limpeza das redes, o caminhão sugou o que estava lá, porém ficou uma pedra que estava no fundo da rede. João Paulo desceu as escadas para retirá-la. Devido à baixa circulação de ar o servidor perdeu os sentidos”.

Com informações do Diário do Aço

