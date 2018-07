PM forma 247 alunos pelo PROERD

Estudantes receberam certificados e foram premiados em concurso de redação

CARATINGA- “Construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos”. Com esta missão, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), ministrado pela Polícia Militar tem colhido bons frutos ao longo dos anos em Caratinga.

Na manhã de ontem, foi realizada solenidade de formatura de 247 alunos da Escola Estadual Menino Jesus de Praga e das municipais Bezerra de Menezes e Geraldo Marques Cevidanes, que receberam o programa no primeiro semestre de 2018. O PROERD é desenvolvido em parceria com a 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE) e com a prefeitura, através da Secretaria de Governança Educacional, com a aplicação de 10 lições às crianças do 5° ano do Ensino Fundamental, em programas semanais.

Compuseram a mesa principal, tenente-coronel Luciano Reis, comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar; Antônio Fonseca da Silva, reitor do Centro Universitário de Caratinga; Noé de Souza Batista, presidente da Fundação Cidade dos Meninos (Funcime); Ivone da Glória Rodrigues Lopes, diretora da Escola Estadual Menino Jesus de Praga; Marilda Batista de Paula, diretora da Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes; Elaine Teixeira Cardoso Alves, diretora da Escola Municipal Bezerra de Menezes; Liliane Alves de Paiva e Maria Alcina de Souza Dias, representando Superintendência Regional de Ensino de Caratinga; e Hernandes Huebra, representando o prefeito.

A entrada da instrutora, sargento Rosângela Reis e da mascote, o leão D.A.R.E., originário da sigla do Departamento americano “Drug Abuse Resistance Education” – Educar para resistir; fez a alegria da criançada. Juntos, eles cantaram a canção do PROERD.

Na primeira formatura como comandante do Batalhão de Caratinga, tenente-coronel Luciano Reis destacou a importância do trabalho realizado com os estudantes. “Até então as formaturas em Caratinga estavam sendo feitas de forma isolada. Estamos retomando dessa forma em conjunto, o que faz com que tenhamos uma maior proximidade com todas as escolas e a direção. Para a polícia militar é motivo de muita felicidade, esse investimento na criança e no adolescente, temos a prospecção de no futuro, que eles não se envolvam com a droga”.

O comandante ainda declarou que a droga é o carro-chefe da maioria dos crimes violentos. “São pessoas perdendo suas vidas por conta de enveredar por um caminho que é muito difícil a volta. É muito mais fácil, barato, trabalhar com a prevenção do que depois insistir e investir na recuperação. A PM tem o PROERD como um programa mais fabuloso na questão da prevenção, que está em todo o estado e aqui em Caratinga também é uma festa para nós, alunos e direção das escolas, comemorando mais esta formatura”.

Gabriel Arcanjo, 10 anos, aluno da Escola Estadual Menino Jesus de Praga comenta sobre os ensinamentos adquiridos com a Polícia Militar. “Aprendi muita coisa mesmo sobre o PROERD, se Deus quiser nunca vou mexer com drogas, vou ficar livre disso. Fica a lição que se começar a usar drogas, vai perder a vida. Também aprendemos os sintomas para o corpo, com a bebida alcóolica e o cigarro. Eu adorei participar e quero agradecer aos policiais que nos ajudaram”.

Sargento Rosângela é instrutora do PROERD desde 2009 e se orgulha de já ter formado um grande número de alunos. Ela explica como funciona o programa e destaca os frutos colhidos. “Realizar a formatura é uma sensação muito boa, estou muito feliz. Nós entregamos uma cartilha pra eles, o livro do estudante, em que cada lição trabalhamos exercícios, fazemos atividades dentro da sala de aula. Eles vão aprendendo respeito, cidadania, prevenção contra as drogas e bebidas alcóolicas. Trabalhamos também muito a questão do respeito e malefícios do bullying. Pelo que temos acompanhado, a maioria das crianças que participam do programa não vão usar drogas, aprendem a resistir à pressão quando chega aquela fase da adolescência, quando vem alguém geralmente numa festa oferecer algum tipo de droga ou bebida”.

PREMIAÇÕES

Os alunos participaram de um concurso de redação com o tema ‘Prevenção às Drogas’, sendo selecionada a melhor redação de cada escola. O aluno Flávio Henrique Almeida Damasceno, da Escola Estadual Menino Jesus de Praga se destacou e leu sua redação durante a cerimônia.

Também foram premiadas as alunas Yasmim Aparecida Rodrigues de Souza, da Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes e Íris Mary Lopes Teixeira, da Escola Municipal Bezerra de Menezes.