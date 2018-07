Polícia Civil realizará leilão de quase 500 veículos

CARATINGA – A Polícia Civil realizará no próximo dia 23 de julho mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito. O leilão acontecerá no Salão de Eventos do América Futebol Clube, situado na rua Doutor Maninho, nº 316 – Centro – em Caratinga, e compreenderá os veículos custodiados no Auto Socorro Elefante, conhecido como Fervel. No total serão leiloados 482 veículos variados entre motos, automóveis e caminhões, classificados como sucata e conservados.

Sucatas são aqueles que não poderão circular, servindo apenas para aproveitamentos de peças e conservados (recuperáveis), são os que poderão circular novamente, após reforma, vistoria e licenciamento.

Dentre os veículos que serão levados a hasta pública como recuperáveis, o responsável pelo leilão destaca Ecoesport, Kombi, Saveiro, Gol, Monza, Honda City, Fiat Uno, Fiesta, Ka, Celta, Fusca, Voyage, Palio, Corola, Vectra, Corsa, Classic, Polo, Siena, Del Rey, F-4000, além de motos CG 125 e 150, Twister, Strada, Falcon, além de modelos da Suzuki e Yamaha.

Os interessados em participar do leilão poderão fazer uma visita ao pátio Auto Socorro Elefante – Fervel, situado na avenida Presidente Tancredo Neves, nº 1992 – bairro Zacarias, do dia 16 ao dia 21 de julho, das 9h às 12h e das 14h às 17h, onde poderão fazer uma inspeção visual nos veículos a serem leiloados.

O leiloeiro Clemilson Calais ressaltou que o leilão tem vários objetivos, sendo os principais, reduzir o número de veículos recolhidos no pátio, resultando em mais espaço, resolvendo o problema da superlotação; ressarcimento ao erário público de impostos não recolhidos; evitar problemas de saúde pública como dengue e infestação de roedores e animais peçonhentos, pois com o acúmulo de veículos, exposto ao desgaste natural (sol, chuva, etc.), estes se tornam locais de reprodução desses animais, inclusive a dengue; impedir danos ao meio ambiente, pois devido ao tempo em que ficam parados e expostos a intempéries o restante de combustível nos tanques e óleo do motor poderão vazar e contaminar o solo; perda ou diminuição do valor mercadológico do bem.

O edital e a tabela de veículos a serem leiloados poderão ser baixados no site do Dentran-MG (menu ‘leilão’), ou diretamente na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na avenida João Caetano do Nascimento, nº 717 – bairro Limoeiro e no pátio Auto Socorro Elefante – Fervel, situado na avenida Presidente Tancredo Neves, nº 1992 – bairro Zacarias – Caratinga.

Ainda conforme destacado pelo leiloeiro, o pagamento dos veículos arrematados será realizado através de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, que será entregue ao arrematante no ato do arremate, e deverá ser quitado em agência bancária no prazo de até 3 dias. Após a quitação, o arrematante receberá a carta e a nota de arrematação e a liberação para retirar seu veículo do pátio.

Clemilson Calais ainda enfatiza que visando agilizar os procedimentos para as pessoas que desejarem participar dos leilões, deverão realizar um pré-cadastro, diretamente no site www.detran.mg.gov.br ou diretamente no link https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes

ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE O LEILÃO

-Veículo conservado é aquele que após ser recuperado, receberá o licenciamento e poderá voltar a circular.

-Veículo sucata é aquele que deverá ser desmontado e não poderá voltar a circular. Só poderá ser arrematado por pessoa jurídica.

-A pessoa que arrematar o veículo receberá um DAE (Documento de Arrecadação Estadual) e terá três dias úteis para quitá-lo diretamente nas agências bancárias do Itaú; Brasil; Bradesco; Mercantil do Brasil e Bancoob. Nenhum valor é pago no momento do arremate.

-Os documentos necessários para arrematar veículo são a cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço. E no caso de empresas cópia do cartão CNPJ.

-A comissão de leilão frisa que não existem despesas com o pátio e nem tem que pagar comissão para o leiloeiro.