Centro de Reabilitação FUNEC realiza 3ª Festa Julina

Evento com entrada gratuita para a comunidade da região foi organizado por colaboradores e pacientes atendidos pela Unidade

De norte a sul do país, a festa de São João é uma das mais esperadas pelo brasileiro todos os anos. No Centro de Reabilitação da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), o arraial teve sua terceira edição nesse último domingo (08), na Unidade III do UNEC, e foi organizado por colaboradores, pacientes e familiares. A entrada foi gratuita e a comunidade pôde se divertir durante toda a tarde. “Tudo que tem na festa teve um pouco da contribuição dos nossos assistidos. Além de ser um resgate cultural, a nossa intenção é permitir que eles vivenciem situações das quais já foram privados, por limitações físicas ou psicológicas”, declarou a coordenadora Juliana Carvalho Reis.

A programação este ano foi recheada de novidades. Uma delas foi o 1º Campeonato de Equitação, envolvendo crianças assistidas pelo Centro de Reabilitação. “A ideia era integrar os alunos do Curso de Equitação e motivá-los. Eles já vinham treinamento há dois meses e estavam bem ansiosos”, relata a médica veterinária da Unidade, Vanessa Theodoro Rezende. O curso de Equitação na Unidade III do UNEC é oferecido a pacientes que já tenham mostrado bom desempenho na Equoterapia, método que utiliza os cavalos na reabilitação física e psicológica.

A grande vencedora do concurso foi Sara Estéphany da Silva, 13, atendida pelo Centro de Reabilitação FUNEC há quase três anos. “Gostei muito de ter ganhado. Pensei que não ia conseguir porque estava nervosa na hora da prova, mas deu tudo certo. No início, eu tinha um pouco de medo de andar a cavalo, mas agora gosto bastante. E o Centro tem sido muito bom para mim. Passei por problemas na família e aqui eu pude melhorar meu psicológico”, conta. “Através da terapia, os pacientes ganham mais autonomia. Eles deixam de ser apenas pacientes e passam a ser atletas, o cavalo proporciona esse bem-estar”, explica o psicólogo da instituição, Edcarlos Freitas.

Outro vencedor das provas com cavalos foi Edcarlos Marques de Souza, 30, que ficou em terceiro lugar no ranking geral. “Fico até sem explicação, estou feliz demais. A Equoterapia representa a vitória para mim e para minha família. O Centro foi tudo na minha vida, não tenho palavras para descrever”, manifesta. Ele se tornou paciente do Centro de Reabilitação FUNEC depois de um acidente automobilístico em 2007. Ele passou cerca de 70 dias em coma e três anos de cama, sem os movimentos do corpo.

Agora, os pais se emocionam ao lembrar toda a história e ao ver onde o filho chegou. “Hoje ele está bem, hoje é vitória. Mais uma vitória, na verdade”, considerou a mãe, Maria Auxiliadora Marques de Souza, com lágrimas de orgulho. “No CASU, eu o levava nos braços. Depois ele passou a ir se escorando. Agora ele já monta a cavalo, graças a Deus e ao trabalho de todos do Centro de Reabilitação. Hoje, ele ganhou mais uma vez, mas conosco já tem medalha de ouro através do equilíbrio que ganhou aqui”, reconheceu o pai, José Mansueto de Souza.

E como toda boa e tradicional festa caipira, o evento também teve concurso para rainha da pipoca, quadrilha, música ao vivo na voz de Wesclay Nascimento, brincadeiras, comidas típicas e bingo, cujo prêmio foi um bezerro. “Eu me sinto realizada vendo a nossa missão, enquanto profissionais da saúde, ser cumprida. O melhor da reabilitação é ver o paciente reinserido no contexto social. O trabalho feito dentro de muros não faz sentido. O sentido é os ver convivendo, sendo acariciados e elogiados por toda a sociedade”, ressaltou a fisioterapeuta Juliana Carvalho.

Os custos para organização do evento e das comidas contou com o patrocínio de empresas parceiras, como a Pneucar, Fam Rações e J. Alves Supermercado, além de doações de familiares dos pacientes. As arrecadações com venda dos alimentos, bebidas e rifas serão revertidas integralmente em melhorias no serviço ofertado pela Unidade para a comunidade da região. Para quem perdeu a festa, só resta esperar porque ano que vem tem mais!