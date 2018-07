Projeto continua

Ser reconhecido por algo de bom que proporcionamos a alguém é sempre muito bom. Quando tal reconhecimento é por algo feito que favoreça mais de uma centena de meninos e meninas é ainda mais gratificante. É assim que me sinto toda vez que encontro com algum dos meninos atletas do projeto América Vôlei, uniformizados pelas ruas da cidade, ou recebo uma mensagem de algum pai feliz com mais uma conquista dos filhos. Isso realmente não tem preço. Mesmo não estando a frente do esporte do clube, entendo que muita gente ainda ligue meu nome ao projeto e ao esporte do clube como um todo. Porém, atualmente, Clayton Rocha (Cleitinho) ocupa o cargo e da sequência ao trabalho com brilhantismo. Tendo ao lado o competentíssimo técnico Gilson Bispo, Cleitinho, que é uma das pessoas que mais conhecem a modalidade voleibol de toda a região, tem tudo para fazer o projeto crescer ainda mais e ser um grande orgulho não somente do clube América, mas de toda a cidade. Entretanto, o apoio incondicional da diretoria executiva e do Conselho é primordial. Assim, terá autonomia pra desenvolver um ótimo trabalho não somente no voleibol, mas em todas as demais modalidades existentes atualmente no clube. Competência pra isso ele tem de sobra.

Uma semifinal europeia

França x Bélgica, Croácia x Inglaterra fazem a semifinal de Copa do Mundo, antes vista como pouco provável antes da bola rolar na Rússia. Entretanto, fizeram por merecer e certamente farão dois grandes jogos. A seleção francesa está sendo vista com um leve favoritismo pela maioria das pessoas. Porém, terá mais trabalho pra vencer os belgas que tiveram contra os uruguaios. Mbappé o menino prodígio será bem marcado e não terá facilidade para suas arrancadas fatais. Na minha humilde opinião, é o confronto mais equilibrado da semi.

Croácia x Inglaterra também tem tudo para ser uma grande partida. Se os ingleses tem mais camisa e tradição, além do artilheiro da Copa, os croatas tem demonstrado um poder de reação impressionante e não ficarei surpreso se vencerem. Mas, não em como negar que o favoritismo é dos súditos da rainha.

Fica Tite

Mesmo depois da eliminação nas quartas de finais diante da Bélgica, o técnico Tite foi convidado pela CBF a permanecer no comando da seleção brasileira. Aliás, eu que sou tão crítico da Confederação Brasileira de Futebol, dessa vez sou obrigado a concordar com a continuidade. Não podemos nos esquecer que Tite assumiu a seleção depois da “lambança”, ou seja, a ideia de trazer Dunga de volta. Correndo risco de ficar fora do Mundial pela primeira vez, o técnico assumiu, recuperou a confiança do grupo e deu um padrão tático ao time. Obviamente como ficou claro na Copa do Mundo, Tite nunca foi e jamais será “salvador da pátria”. Como qualquer um, comete seus erros e tem seus defeitos. Porém, não tenho dúvida que é o mais preparado técnico brasileiro para comandar nossa seleção. Além disso, mais experiente e com mais tempo, tem tudo para realizar um trabalho melhor.

