Centro de Saúde retoma exames de eletrocardiograma

BOM JESUS DO GALHO – O Centro Municipal de Saúde acaba de retomar os atendimentos para a realização de eletrocardiogramas. O eletrocardiógrafo, moderno aparelho utilizado no exame, apresentava problemas técnicos e precisou de reparos que foram feitos em Belo Horizonte.

Os eletrocardiogramas são feitos pelo processo de telediagnóstico, remotamente. O aparelho instalado no Centro de Saúde é conectado à Rede de Telessaúde, que captura os exames fazendo a sua transcrição para a central instalada em pontos de atendimentos da capital mineira. Esses locais contam com funcionários na área técnico-administrativa, especialistas para plantão clínico e especialistas focais capazes de realizar, em média, 1,5 mil eletrocardiogramas por dia.

Conforme explica a enfermeira Neuriceia Martins Sales da Silva, capacitada para atuar no setor, depois que o exame é gerado, é repassado para a fila de atendimento e os plantonistas atendem de acordo com a demanda. Uma das funcionalidades oferecidas pelo sistema é a determinação do status de urgência ou prioridade do exame. Em casos de exames de urgência, Neuriceia conta que e o prazo de resposta para o resultado do exame é de dez minutos.

AGENDAMENTO

Semanalmente, são atendidos 20 pacientes no Centro Municipal de Saúde, previamente agendados. “Esses atendimentos acontecem sempre às quintas-feiras, evitando que os pacientes precisem se deslocar para outras cidades para fazer seu diagnóstico”, observa Neuriceia, acrescentando em seguida que, “em caso de urgência, é feito o pronto-atendimento. Para isso, basta nos acionar”, avisa a enfermeira.

A professora Maria Silva, que acompanhou sua mãe durante a realização do diagnóstico, elogiou o atendimento. “É muito prático, evita o cansaço das longas filas de espera em centros fora da nossa cidade, reduz nossas despesas”.