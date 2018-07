PM prende jovem suspeito de furtar bolsas no ‘Morro Caratinga’

CARATINGA – A Polícia Militar efetuou, na sexta-feira (6), a prisão de um suspeito de ser o autor de furto por arrebatamento, que vinha causando insegurança, principalmente, em mulheres, que eram suas vítimas. A maioria deste tipo de crime aconteceu na região do ‘Morro Caratinga’. Segundo a PM, Josinei Luciano Vasconcelos da Silva, 24 anos, visualizava a vítima a qual estava dispersa e, em uma motocicleta, a abordava e furtava sua bolsa ou aparelho celular, evadindo em seguida.

Após os primeiros delitos, a Polícia Militar de imediato iniciou diversas operações com o objetivo de identificar, localizar e efetuar a prisão do autor. De posse de levantamentos feitos pela seção de inteligência, o jovem foi monitorado e as informações repassadas para as viaturas que estavam de serviço, sendo que ele foi abordado em uma motocicleta vermelha, e em sua posse estava um aparelho furtado.

Foram realizadas diligências na casa de Josinei, sendo encontrados outros três aparelhos, com restrições. Um destes aparelhos estava com a esposa do jovem. Esse celular tinha sido furtado no bairro Limoeiro, com registro da mesma natureza e modus operandi.

Josinei foi preso em flagrante pelo crime de furto, já sua esposa foi presa pelo crime de receptação, sendo ambos conduzidos juntamente com os aparelhos celulares para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. A motocicleta foi apreendida por ter sido utilizada na prática do crime.