Várias modalidades na Praça da Estação pelo mesmo objetivo: promoção à saúde

CARATINGA- Uma manhã de atividades físicas e lazer. Zumba, capoeira, jiu-jitsu, rua de lazer, alongamento, grupos de corrida, crossfit; e aferição de pressão e glicose no mesmo local: a Praça da Estação.

O objetivo foi mostrar as várias modalidades de atividades que podem promover a saúde e o bem estar. Magdalie da Silva Gama, 22 anos, participa do grupo de corrida da Body Sport Academia. Ela destaca os benefícios da prática esportiva. “A prática do exercício físico libera diversos hormônios no corpo, do bem estar, do prazer e queremos tirar essa questão de que muitos pensam que não podem participar. Todos podem participar, vai do condicionamento físico de cada um, sendo que isso vai se aprimorando, a partir do momento que você começa a fazer atividade física se tem uma melhora gradativa no seu condicionamento físico. Qualquer pessoa pode participar até mesmo pelo bem estar dela, é necessário se conscientizar disso, é um bem para o organismo dela, até mesmo para o envelhecimento dela, uma pessoa que pratica exercícios tem um envelhecimento muito mais saudável”.

O grupo também aproveitou para divulgar o Circuito das Palmeiras Night Run, que acontecerá no dia 1º de setembro e terá três modalidades de provas: 5 km, 10 km e kids. As inscrições para a 6ª edição são feitas pelo site www.circuitodaspalmeiras.com.br. As largadas das provas da edição Night Run do Circuito das Palmeiras serão na Praça Cesário Alvim, Centro de Caratinga, cartão postal da cidade. “Fazemos os trabalhos com o pessoal toda terça e sábado, visando a importância da prática do exercício físico, em especial agora estamos focando no evento que vai acontecer, o Circuito das Palmeiras”.

Magdalie destaca que começou a praticar exercícios físicos há dois anos, quando ingressou no curso de Educação Física. Aos 22 anos, ela acredita que já começou de forma tardia e incentiva novos adeptos, destacando as principais mudanças que têm sentido em seu corpo. “Hoje sinto a diferença em vários aspectos, tanto muscular, o corpo, que eu era bem magrinha e o corpo define bastante; tanto no ânimo. A pessoa que pratica exercício físico diariamente tem mais ânimo para fazer as coisas, fora diversos outros aspectos, uma pessoa mais feliz e mais disposta”.

O jiu-jitsu também teve espaço no evento e foi representado pelo professor Jean Chaves, faixa preta 2º Dan diplomado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). Jean destaca a participação no evento da manhã de ontem. “Fomos convidados pela Prefeitura de Caratinga para mostrar nossa modalidade aqui hoje (ontem), ficamos muito felizes pela oportunidade de mostrar o jiu-jitsu para comunidade. Muitos pais quando nos procuram para colocar os seus filhos nas aulas, falam logo da disciplina, do desejo de passar esses valores para os seus filhos através do esporte. E o esporte tem esse poder também, aliar o lazer, a disciplina e promover essas transformações maravilhosas a vida das pessoas”.