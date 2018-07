Cras promove confraternização para os beneficiários do Criança Feliz

BOM JESUS DO GALHO – Beneficiários do programa Criança Feliz participaram, na tarde da última quinta-feira (5), no Centro de Referência da Assistência Social – Cras, de uma festa promovida pela coordenação do projeto, que busca promover o desenvolvimento integral de crianças de zero a seis anos.

O evento foi aberto pelo diretor de Assistência Social, Jeferson Melo, que falou sobre a importância do Criança Feliz, esclarecendo algumas dúvidas sobre como funciona o programa.

Por sua vez, a coordenadora do Criança Feliz, a assistente social Joana Aparecida dos Reis, destacou o número de pessoas contempladas com a iniciativa no município. “Atendemos 100 famílias em Bom Jesus do Galho, um número que deve ser ampliado em breve”, anunciou.

Segundo observa Joana, o Criança Feliz ajuda as crianças a se tornarem adultos seguros, por meio do fortalecimento do vínculo afetivo com suas famílias. “Essa conexão entre as crianças e a família é fundamental. Por meio do programa, que também atende gestantes, os laços de família são fortalecidos. Nossa assistência é prestada desde a preparação para o nascimento das crianças e tão fundamental”, comentou a assistente social.

A psicóloga Ana Paula Couto explicou que a estimulação do desenvolvimento das crianças é feito por meio de atividades lúdicas, apresentando aos pais alguns brinquedos que eles poderão aprender a fazer no projeto para facilitar a interação com os seus filhos.

Um dos pontos altos da confraternização foi a distribuição de presentes entre as crianças, “brinquedos escolhidos criteriosamente a fim de promover uma diversão sadia entre a garotada”, comentou a psicóloga. A entrega foi feita por Jadir Macedo, representante do prefeito municipal, Willian Batista de Calais.

O diretor do Bolsa Família, Cézar Moreira, destacou a importância do Criança Feliz como facilitador do acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem. “Para participar do programa, é preciso manter os dados no Cadastro Único atualizados, principalmente as grávidas e crianças de até três anos na família”, explicou Cézar, orientando o grupo a recorrer ao seu setor, tanto para se cadastrar quanto para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Cadastro.

A educadora física, Mônica de Castro, falou sobre o valor das atividades físicas na formação das crianças. A enfermeira Gianne Sandra, sobre a importância da manutenção do cartão de vacina das crianças e gestantes sempre em dia, “uma atitude que vai ajudar as crianças a serem mais saudáveis e felizes”, assegurou.

O Criança Feliz é desenvolvido por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família. A equipe do Criança Feliz visita os inscritos no programa dando orientações importantes sobre como fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.

A população beneficiária do Criança Feliz, além de gestantes e crianças de até três anos, contempla crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada e suas famílias e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no artigo 101 da Lei nº 8.609, de 13 de julho de 1990, e suas famílias.

O evento contou com a participação do diretor do Banco de Alimentos, Geraldo Melo, que coordena a distribuição de produtos entre as famílias beneficiadas com o Criança Feliz.