Representantes de Caratinga no Programa Bolsa Atleta apresentam resultados

DA REDAÇÃO- O atletismo de Caratinga segue representado pelos beneficiários do programa Bolsa Atleta. Confira os últimos resultados dos atletas Evaristo Hoste de Moura e Antônio Rodrigues de Oliveira.

EVARISTO HOSTE

Evaristo Hoste de Moura faz um balanço das últimas competições que participou no segundo trimestre. No dia 19 de maio, na 2ª Corrida Saudável Picolés Boachá, em Ipaba, que contou com a presença de fiscais da Federação Mineira de Atletismo, ele alcançou a 23ª colocação geral e foi primeiro colocado em sua categoria (50 a 54 anos).

No mesmo dia, o atleta seguiu para Guiricema, na zona da Mata, para outra corrida: Night Run. Ele foi o primeiro colocado na sua faixa etária na prova, cumprido o percurso de 8,5 km. “O palco principal foi a serra do Espinhaço, cuja largada e chegada se deram na Praça Tiradentes. Concluí com o tempo de 58 minutos e 51 segundos, tendo sido o 21º na classificação geral, como aqui já relatado, seguido pelos atletas Adjacir Souza, com o tempo de uma hora e 11 minutos e 41 segundos e o terceiro colocado na nossa faixa; e Cid Antônio Morais Júnior, com uma hora, 14 minutos e 53 segundos”.

Já no dia 3 de junho correu os 42 km da Maratona Caixa, na cidade do Rio de Janeiro. E também participou em Ouro Preto, de mais uma etapa do XTerra Brazil, onde novamente subiu ao ponto mais alto do pódio.

Agora, Evaristo se prepara para o Iron Runner Brasil, que acontecerá amanhã, no Instituto Inhotim, que fica na cidade de Brumadinho. E no domingo (8), participará em Macuco – Timóteo, dos 5 km da Mini Maratona de Macuco. “Fica aqui o meu agradecimento a vocês pela divulgação e à equipe do Bolsa Atleta Municipal, capitaneada pela Juleny Mattos”.

ANTÔNIO RODRIGUES

O atleta Antônio Rodrigues procurou a Redação para divulgar o seu desempenho na 9ª Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte, que aconteceu no dia 24 de junho de 2018. Ele alcançou a primeira colocação em sua faixa etária, categoria Master.

“Ofereço esta medalha em homenagem à cidade de Caratinga, uma premiação especial no dia do aniversário da cidade”, citou o atleta, que concluiu o percurso de 10 km com o tempo de 55 minutos e 45 segundos.

Cerca de dois mil atletas participaram da competição e o clima estava favorável, conforme relata Antônio Rodrigues. A largada ocorreu às 8h15. “O clima estava bom demais, fresco e bem propício”.

O atleta agradece o patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga e da imprensa. “É ano de Copa do Mundo, o atletismo também está se destacando nas competições nacionais e internacionais. Agradecemos o jornal Diário de Caratinga pelo apoio que sempre tem dado a nosso esporte”.