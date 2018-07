Formatura PROERD 2018 em Raul Soares

RAUL SOARES – Na sexta-feira (29/06), foi realizada mais uma formatura do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas), no Ginásio Poliesportivo, em Raul Soares. O programa tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas e combater a violência entre jovens. O PROERD é desenvolvido em parceria com a Secretária Municipal de Educação de Raul Soares, consistindo na aplicação de dez lições às crianças do 5º ano.

As aulas são ministradas por policiais militares fardados, voluntários, que auxiliados por uma cartilha especial, ensinam as crianças como conhecer os problemas que as drogas causam no organismo, resistir às pressões do ambiente, pensar nas consequências, dizer não, além de aprimorar o espírito de cidadania.

Este curso foi ministrado pelo sargento Emerson destacado em Raul Soares. “Esta formatura, última lição do PROERD, é um acontecimento especial para todos nós, envolvido no processo”, ressaltou.

Para o instrutor do PROERD, a formatura é um momento grandioso onde se reúnem instrutores, pais, professores, autoridades e alunos que, além de receberem um certificado, estarão proferindo um compromisso de público com os ensinamentos do PROERD. “Desta forma, a Polícia Militar está realizando o papel principalmente ligado à prevenção. Contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias e ajudando a promover a paz social. Esperamos que todos sejam multiplicadores dos ensinamentos adquiridos no PROERD”.

Neste ano de 2018 em Raul Soares, formaram-se 312 alunos do curso 5º ano “Caindo na REAL” nas escolas:

– Colégio Anglo

– Escola Estadual Dr. Luiz Martins Soares;

– Escola Estadual Benedito Valadares;

– Escola Estadual Albano Pires;

– Escola Estadual Dom Helvécio Gomes de Oliveira;

– Escola Municipal Afonso Vaz;

– Escola Municipal José Jacó

– Escola Municipal Coronel João Domingos;

– Escola Estadual Padre Júlio Maria.