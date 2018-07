2ª Parada Poética: Escola Prof. Jairo Grossi realiza espetáculo de danças e declamação de poesias

CARATINGA – Considerada uma das construções mais clássicas, a poesia é um dos sete formatos de textos literários. Na educação, ela pode contribuir para o desenvolvimento pedagógico, criativo e moral das crianças e na Escola Professor Jairo Grossi, é inserida a partir do 2º ano do ensino fundamental, com alunos entre sete e oito anos de idade. Reunindo versos e arte, a instituição realizou na tarde dessa quinta-feira (05) a 2ª Parada Poética, com danças e declamação de versos.

O tema que inspirou as apresentações foi o circo e seus elementos, baseando-se não livro de poemas “Circo”, das escritora de obras infanto-juvenis Roseana Murray. “Nós começamos esse projeto em sala de aula em conjunto com as professoras de Artes e de Literatura, elaborando e ensaiando as apresentações. Trabalhamos as poesias presentes no livro, rimas, dramatização e leitura.”, explica a professora do 2ª ano da Escola, Olinda Borges Moreira.

O contato de crianças e adolescentes com a poesia vem crescendo a cada ano no Brasil, segundo especialistas. Para a professora Olinda, o projeto, criado no ano passado, serve de estímulo à leitura, às emoções e ao falar em público. “É um incentivo muito grande à linguagem para eles. Esse ano, com certeza, observamos uma evolução muito grande desse projeto. Estamos sempre aprimorando para ter melhores resultados com as turmas envolvidas”, relata.

Ao final do evento, a criançada foi surpreendida: ganharam pipoca, para fechar com chave de ouro o espetáculo circense. Para a bancária Marla Jordânia Rocha Campos, mãe da estudante Amanda Rocha Campos, o evento é uma maneira de aproximar os pais à Escola, permitindo que a família participe e acompanhe o aprendizado dos filhos. “Já vínhamos ensaiando há vários dias em casa, ela chegava super empolgada com as preparações. E foi lindo”, afirmou Marla. Amanda, de 7 anos, representou as bailarinas. “Gostei muito, eu adoro poesia”, declara.