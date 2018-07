Capotamento na BR-474, na ‘Serra de Piedade’

DA REDAÇÃO – Na manhã de ontem, um acidente foi registrado na BR-474, trecho que liga Caratinga a Piedade de Caratinga. Um caminhão, placas de Aracruz (ES), capotou no local conhecido como ‘Serra de Piedade’. O motorista não se feriu.

Segundo o motorista Elquer de Oliveira, o acidente aconteceu no momento em que ele descia a serra. Ele inclusive frisou que é a primeira vez que passava por esse trecho. Então, ele perdeu o controle da direção, e para evitar algo pior, jogou o caminhão em uma área de grama, que fica no acostamento da rodovia. O veículo ainda derrubou uma cerca de arma e uma placa de publicidade, vindo a parar com as rodas para cima. Elquer escapou ileso do acidente.

O caminhão estava carregado com 13 mil quilos de um produto usado na mistura de combustíveis. Conforme o motorista, ele tinha entregas em Inhapim e Governador Valadares.

A Polícia Militar Rodoviária fez o registro da ocorrência e as causas serão apuradas.