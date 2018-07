Regional sendo preparado

O grupo dos principais clubes da região que vão disputar o Campeonato Regional este ano irão se reunir mais uma vez na próxima semana para acertar detalhes da competição. Até o presente momento, Esplanada, Limoeiro, Santo Antônio, 1º de Maio, Fluminense, Santa Cruz, Primavera de Piedade e Entre Folhas atual campeão confirmaram presença no certame. Sevale de Vargem Alegre, Juping de Pingo D’água e uma equipe de São João do Oriente manifestaram desejo de participar. O campeonato que tem início normalmente a partir da segunda quinzena de agosto, não deverá sofrer atraso. Afinal, todos os times já estão se movimentando nos bastidores a algum tempo na formação dos elencos. O conhecido desportista Carlos Alberto Viggiano ficara responsável pela coordenação, auxiliado por Eli Gregório e Robson da Silva. Lembrando que os clubes irão contar mais uma vez com apoio do departamento de esportes da prefeitura de Caratinga.

Uruguai 0 x 2 França

Muita gente gosta de afirmar que futebol não tem lógica. Na minha humilde opinião futebol tem lógica sim. Porém, como se trata de “jogo”, às vezes o resultado é diferente dos prognósticos. Em diversos momentos, o que se imaginou na teoria, não se transforma em realidade na prática. Por isso futebol é tão apaixonante. Porém, na maioria das vezes, o melhor time, mais talentoso irá levar vantagem. A vitória francesa provou isto. A superioridade se tornou ainda maior com a ausência de Cavani pelo lado uruguaio. Afinal, perdeu um dos mais talentosos do elenco ao lado de Suarez. Por outro lado, a seleção francesa completa e com uma geração maravilhosa, fez valer a lógica no confronto.

Brasil x Bélgica: Ficamos nas quartas

A seleção belga foi mais eficiente que a brasileira. Até a infelicidade de Fernandinho na jogada do primeiro gol, o jogo estava bem estudado pelas duas equipes. O Brasil teve as duas primeiras chances de gols e não fez. Depois do gol, o jogo ficou do jeitinho que os belgas queriam. Brasil marcando alto, forçando a marcação na saída de bola. Porém, De Bruyne e Hazard tiveram todo o espaço entre as duas linhas de quatro da seleção brasileira para trabalhar com facilidade. O segundo gol foi uma aula de contra ataque. O grandalhão Lukaku protegeu avançou e montou todo o lance do gol de De Bruyne. Faltou alguém fazer a famosa falta para “matar a jogada”. Se o primeiro gol não havia abalado o time de Tite, o segundo abateu visivelmente a seleção canarinho. William, Coutinho e Neymar muito bem marcados, não tiveram espaços para finalizar de dentro da área. Gabriel Jesus mais uma vez não conseguiu jogar como camisa nove. Afinal, além de abrir espaços e auxiliar na marcação como o técnico dizia pra justificar sua permanência no time, faltou fazer gols que é a principal função do atacante de área.

No segundo tempo a equipe voltou pressionando mais como era de se esperar pra quem perdia por 2 a 0. As mexidas de Tite tornaram o time mais agressivo. Douglas Costa e Roberto Firmino entraram muito bem, assim como Renato Augusto que fez o gol brasileiro no jogo. Na base da raça o time tentou igualar o placar. Criou várias oportunidades, mas, faltou tranquilidade nas finalizações, além de uma grande atuação do goleiro Courtois. Bem diferente do vexame da última Copa no Brasil, dessa vez o time caiu com dignidade. Dessa vez não dá pra ficar com vergonha da seleção brasileira. A Bélgica mereceu muito a classificação e certamente fará um belíssimo confronto com a França. Se não foi o resultado lógico da partida, não da pra chamar de zebra a vitória do excelente time belga. Para o Brasil, o mundo não acabou. Não é terra arrasada. Embora algumas escolhas de Tite possam ser questionadas, como foram, seu trabalho, na minha humilde opinião, foi positivo. Afinal, assumiu a seleção no lugar de Dunga, recuperou a autoestima de um grupo que para muitas pessoas não conseguiria pela primeira vez na história se classificar para uma Copa. Por isso futebol é tão apaixonante.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com