Santo Antônio conquista a Copa Regional Sub-17

INHAPIM – Numa partida de muito equilíbrio técnico, a equipe do Santo Antônio, do Projeto Mais Esportes Mais Vida, conquistou no último domingo (1) o título da 2ª Copa Regional Sub-17 ao empatar em 0 a 0 com o UAI (União Atlética Inhapinhense). O jogo foi disputado no Estádio Municipal de Inhapim.

Como a equipe obteve a melhor campanha na fase classificatória, com 100% de aproveitamento, ficou com o título mesmo com o empate.

A CAMPANHA

O Santo Antônio garantiu o título de forma invicta. Ao longo da Copa, venceu três partidas e empatou uma, tendo marcado 10 gols e sofrido cinco. O time teve também o artilheiro da competição, Diego, que fez cinco gols; e o goleiro menos vazado, Lucas.

Ernane Santos, diretor de Esportes da Prefeitura de Inhapim, agradeceu as quatro equipes que participaram da Copa (Santo Antônio, UAI, Imbé de Minas e São Domingos das Dores). Segundo ele, a competição contou com 80 atletas, “valorizando assim os jovens talentos da nossa região”.