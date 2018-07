Etapa final do 2º Festipri acontece na manhã de hoje, no UNEC

Festival tem como objetivo incentivar e revelar talentos musicais dentro das unidades prisionais, favorecendo o processo de ressocialização dos presos

CARATINGA – O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), através da Secretaria de Educação Cultura e Esporte de Caratinga, realiza às 9h de hoje a final do 2º Festival da Canção Prisional Regionalizado do Vale do Rio Doce (Festipri). O evento será Centro Universitário de Caratinga (UNEC), situado à avenida Moacyr de Mattos, 49, centro.

O Festipri tem como objetivo incentivar e revelar talentos musicais dentro das unidades prisionais, favorecendo o processo de ressocialização dos presos. O Festival demanda algumas etapas. A primeira delas acontece nas unidades prisionais quando os presos são convidados a compor uma música, com a ressalva de que a canção não pode fazer apologia a sexo, drogas e violência.

Em seguida há a escolha da melhor canção. Após essa etapa, as unidades prisionais selecionam outros presos que tocam algum instrumento musical para compor uma banda. A partir daí são realizados os ensaios.

Sete unidades prisionais e APACs da Região Interna de Segurança Pública participam dessa etapa final do Festival. São ao todo 17 presos que serão avaliados através de alguns critérios como desenvoltura no palco e melhor letra.

Ao final do evento, os ganhadores da melhor música e melhor apresentação serão premiados com um troféu.