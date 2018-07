*Julio Merij

“Somos eternos aprendizes, todos os dias, nos deparamos com novos ensinamentos”

Algum tempo atrás, acompanhei o falecimento de uma senhora de 101 anos. Vi o sopro da vida aos poucos deixando aquele corpo, lentamente. Em reflexão, imaginei como ela viveu. 100 anos é muita coisa, viveu demais, pensei! Então me lembrei da idade em que me encontro: 52 anos. Passei a acreditar que 100 anos é pouco, a vida é que é breve por demais. Meus 52 anos me parecem alguns meses. Não consigo entender como passaram tão rápido. Desta brevidade da vida vem a necessidade de nos desprender de algumas coisas mundanas, que gastam tempo valioso. Dor, maldade crueldade, soberba, ostentação, covardia, inveja, avareza, calúnia, são parceiros fulminantes e consumidores dessa brevidade. Sejamos mais virtuosos, gratos, felizes, simples, honestos, verdadeiros, amigos, fraternos, solidários, felizes enfim, busquemos conseguir tempo apenas para fazer o bem. Viver o bem faz bem. Viver o bem faz com que essa brevidade transforme anos longos em, aparentemente, poucos dias pela sua leveza e paz que nos conduz pela curta caminhada mundana. Fazer o mal, contrariamente, é difícil, escolher caminhos tortuosos transformam esses dias em longos e pesados anos e, aparentemente, intermináveis. O bem, a caridade o amor são soníferos e tranquilizantes naturais, já o mal e a falta de humanidade trazem um peso para vida, que aparentemente torna interminável essa nossa breve passagem. Concluindo, junte-se apenas aos bons! Pois viver o bem faz bem.

Bom dia a todos!

