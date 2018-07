PM lança Campanha Celular Seguro

CARATINGA – Com objetivo de reduzir o número de aparelhos celulares extraviados, furtados ou roubados, a Polícia Militar lançou ontem a campanha “Celular Seguro”. Segundo o tenente Jefferson, a PM pretende fazer com que esses índices diminuam. “O celular é o principal objeto alvo de furtos e roubos. O cadastro é simples, rápido e gratuito. Com o cadastro, por meio de consulta, ampliam-se a possibilidade do aparelho ser recuperado, pois quando o IMEI for consultado, será possível saber a procedência do celular”.

Para obter o IMEI, basta digitar *#06# no celular. Para cada chip no celular, há um IMEI diferente. Para cadastrar basta acessar o site www.policiamilitar.mg.gov.br/celularseguro.

O site conta com campo para cadastro dos IMEI, sinalização de furto/roubo, dicas de autoproteção e orientações para rastreio dos aparelhos.

A campanha será amplamente divulgada, por meio de redes sociais, outdoors, vídeos, panfletos, palestras, imprensa, visitas de prevenção ativa e abordagens.

Todos os estabelecimentos que comercializam ou fazem manutenção de aparelhos celulares estão recebendo visita dos policiais militares, para adesão e divulgação da campanha.

A base comunitária da PM também será um aliado do cidadão nesta campanha. Segundo o tenente Vicente, as pessoas poderão comparecer e obter as informações necessárias para fazer o cadastro dos aparelhos celulares, sendo necessários os dados pessoais.