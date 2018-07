Prefeito Willian inaugura consultório dentário em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, inaugurou na manhã de ontem, em Revés do Belém, um consultório instalado na Unidade Básica de Saúde do distrito.

Em seu pronunciamento, Willian destacou, além do investimento na saúde bucal, outros benefícios levados à comunidade por seu governo, como a ampliação do atendimento médico, de exames e fornecimento de medicamentos para a população.

“Revés estava sofrendo com a falta de médicos. Agora, nosso distrito pode contar com um clínico geral atendendo diariamente a comunidade. Fonoaudióloga, fisioterapeuta e psicóloga também foram integradas ao nosso quadro de médicos que prestam assistência aqui ao nosso povo. Agora, vamos poder contar ainda com a dentista, a Fabíola Silva e sua auxiliar, Priscila Moreira”, enumerou o prefeito, que recentemente inaugurou outros dois consultórios odontológicos na sede.

Ainda em relação aos investimentos em Revés, no final do ano passado, o prefeito adquiriu veículos novos buscando dar mais agilidade aos serviços de saúde prestados à localidade.

Willian agradeceu o apoio de sua equipe de governo, de seus secretários, de todos os profissionais da saúde e, em especial, à sua vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, que vem dando importante apoio às ações de saúde do município, “inclusive por meio da parceria que firmamos com o Casu, em Caratinga. No centro médico, os nossos pacientes têm sido recebidos com muito carinho e atenção”, frisou o prefeito.

Após a inauguração, foi servido um café aos participantes da solenidade, que puderam visitar o novo consultório e conhecer ainda o ultrassom dental. A mais nova aquisição do governo municipal vem favorecer os procedimentos de prevenção de doenças bucais e a preservação dos dentes por meio de limpeza completa e remoção de tártaro sem a necessidade de raspagem mecânica, o que torna o procedimento mais rápido e confortável.