Nova diretoria toma posse no Lions Clube Caratinga Centro

CARATINGA – Paulo Antônio Prata permanece na presidência do Lions Clube Caratinga Centro pela segunda gestão consecutiva. A cerimônia de posse da nova diretoria aconteceu na noite da última sexta-feira (29/06), no Centro Leonístico (CL) Carlos Côrtes Pires, localizado na Praça da Estação, oportunidade em que o presidente destacou o empenho dos membros em concluir todas as propostas determinadas pelo Lions Internacional, com foco no desenvolvimento de projetos destinados à comunidade local. Paulo Prata é gerente administrativo de uma rede de supermercados e figura atuante nas iniciativas sociais do município.

O clube segue as metas e diretrizes estabelecidas pelo Lions Internacional e a diretoria que assumiu ainda vai receber a nova pauta de serviços. “Continuaremos voltados para as instituições carentes da cidade, que precisam de apoio, porque a equipe é muito dinâmica. Contamos com alguns diretores da gestão que se encerra e também com novos diretores, por isso acredito que trabalharemos com ainda mais afinco em prol da comunidade”, espera Prata.

O Lions Clube Caratinga tem uma reconhecida história de prestação de serviços no município em diferentes frentes de atuação. “Ajudamos instituições como o Lar das Meninas e os asilos (Monsenhor Rocha e Pastor Geraldo Salles), por exemplo. O trabalho do Lions se baseia em ajudar o próximo”, descreve Ivo Júnior Batista de Oliveira, diretor-animador da entidade.

O corretor de seguros Luiz Flávio da Silveira, que ocupa a função de 2º Vogal do clube, avalia a gestão anterior como “positiva, acreditando que a manutenção da presidência com Paulo Prata dará prosseguimento aos trabalhos pretendidos”.

Com o lema “Nós Servimos”, o Lions é a maior organização de clube de serviços do mundo e, atualmente, conta com mais de 1,4 milhão de associados. Para auxiliar os clubes internacionais na execução de suas ações sociais, o clube de serviços criou, em 1968, sua própria organização beneficente, a Lions Clubs International Foundation – LCIF, que forma uma rede de ajuda em nível local e global por meio de subsídios para campanhas e ações comunitárias.

José Aylton de Matos, assessor de Comunicação e Marketing do Lions Clube Caratinga Centro e representante da LCIF, reforça que “as inúmeras campanhas realizadas até hoje e o empenho do clube em cumprir seu dever, determina o poder social da entidade; não há Leão (como se denomina o membro do clube) isolado. Existe, sim, uma comunidade de Leões e esses vão trabalhar para prestigiar a comunidade de alguma forma, não só as associações carentes, mas também em tudo aquilo que for solicitado”.

NOVA DIRETORIA

Presidente: Paulo Antônio Prata

1º Vice-presidente: José Martins de Andrade

2º Vice-presidente: Hana Gabriela Pereira Aouar

1º Secretário: José Souto de Almeida

2ª Secretária: Hana Gabriela Pereira Aouar

Tesoureiro: José Rossinol Sobrinho

Assessora de Sócios: Alessandra Moreira Soares Freitas

Diretora Social: Soraya Ferreira Marcelino de Almeida

Diretor de Patrimônio: Wagner Ângelo Crisóstomo

Diretor Animador: Ivo Júnior Batista de Oliveira

Diretor de Gastronomia e Ornamentação: Luís Carlos Pereira Júnior

Diretor de Serviços: Sebastião Martins de Oliveira

Assessor de Comunicação e Marketing: José Aylton de Matos

1º Vogal: Dênio Alves Batista

2º Vogal: Luiz Flávio da Silveira

3º Vogal: Maria do Rosário Fátima de Souza