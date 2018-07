Sem previsão para o SAMU Regional

Estado alega “intenso processo de discussão” para a implantação do serviço, que contemplará Caratinga

CARATINGA- No dia 24 de janeiro de 2018 o prefeito Dr. Welington deu a seguinte declaração em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA: “Finalmente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional sairá do papel”. Segundo ele, a partir do dia 18 de fevereiro seria iniciada a implantação do sistema através do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales (Cisvales), com a regulação das chamadas pelos profissionais na central de Ipatinga.

Já havia expectativa sobre o funcionamento, uma vez que em abril de 2016, o Cisvales anunciou Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de pessoal para o SAMU nas vagas de assistente administrativo, condutor socorrista, enfermeiro, médico intervencionista/regulador, técnico de enfermagem e técnico em contabilidade. Restam dúvidas aos aprovados sobre a contratação de profissionais.

Quase cinco meses se passaram desde a data anunciada para o funcionamento e o serviço ainda não está em operação. A Reportagem tentou por diversas vezes um novo parecer da prefeitura sobre o caso, no entanto, até o fechamento desta edição não houve resposta.

No dia 13 de junho, de acordo com reportagem do Diário do Aço, o presidente do Cisvales e prefeitos da região se reuniram para discutir o suposto cancelamento de um convênio por parte do governo do Estado no valor de 3,9 milhões referente aos investimentos para efetivação do SAMU Regional, do qual Caratinga também seria beneficiada.

Outro ponto abordado foi a doação de 12 ambulâncias compradas para o SAMU Regional e que o estado estaria “negando a repassar”.

ESTADO

A Reportagem fez contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que informou em nota que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, do município de Caratinga faz parte da Região Ampliada de Saúde Leste na qual encontra-se em um “intenso processo de discussão para a implantação SAMU 192 Regional da localidade”.

A SES-MG ainda destacou que cabe ressaltar que o Estado de Minas Gerais adotou a Estratégia de implantação Regional do SAMU no Estado por meio da Gestão de Consórcios públicos, sendo o consórcio de referência da área em questão o CISVALES – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales, “já constituído para tal, estando o processo de regionalização da localidade, aprovado por meio da Deliberação CIB-SUS/MG 2.229, de 18 de novembro de 2015. Na citada deliberação o município de Caratinga tem a previsão de contar com uma base descentralizada com uma Unidade de Suporte Básico USB e uma Unidade de Suporte Avançado USA e reguladas pela Central de Regulação de Urgências (CRU) sediada no município de Ipatinga”.

E que, apesar do “crescente déficit financeiro que Estado de Minas Gerais enfrenta, o que reflete em todos os seus órgãos, incluindo a SES-MG”, o SAMU tem sido gradativamente implantado no Estado. “Dos 853 municípios mineiros, 549 passaram a ter acesso ao serviço, só no governo Fernando Pimentel, o equivalente a 64,3% de cobertura, atendendo cerca de 10 milhões dos 20,7 milhões de habitantes do Estado, correspondendo a quase 50% de cobertura populacional. Quanto ao convênio, a SES-MG informa que não foi cancelado”.