Inspeção reafirma eficácia administrativa do Tiro de Guerra de Caratinga

Objetivo foi avaliar materiais e documentação, bem como estrutura física do imóvel e estreitar os laços com o Poder Executivo Municipal

CARATINGA- O Tiro de Guerra 04-003, de Caratinga, recebeu a visita do capitão André Ideo Ikeda, adjunto da Seção dos Tiros de Guerra da 4ª Região Militar (STG), sediada em Belo Horizonte e do subtenente José Aluísio dos Reis, auxiliar da Seção dos Tiros de Guerra.

A chamada Inspeção Administrativa teve por objetivo avaliar materiais e documentação, bem como estrutura física do imóvel e estreitar os laços com o Poder Executivo Municipal. A comitiva foi recepcionada pelo chefe de instrução, subtenente Anderson Melo de Oliveira e instrutor, sargento Carlos Heleno Souza.

“A presença da inspeção se dá anualmente, para verificação das condições do Tiro de Guerra e seu funcionamento. Inicialmente temos aqui uma atividade administrativa onde são verificadas toda parte documental, de instalação e o funcionamento. E a segunda parte é a visita a prefeitura, para que sejam reiterados os laços do convênio entre prefeitura e Exército”, explica subtenente Anderson.

O chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Caratinga ainda disse que a visita serve para revalidação do convênio firmado com o município. “O convênio tem a validade de cinco anos e é renovado sob a análise de ambas as partes. O exército fornece o fardamento, a munição, o armamento e a instrução militar; a prefeitura fornece as instalações e a parte orgânica, o dia a dia, com material de expediente e outros tipos de despesa. O Exército Brasileiro tem essa necessidade e interesse de permanecer nos rincões brasileiros, do interior”.

A INSPEÇÃO

Capitão Ikeda, que também realizou inspeção no local em 2017, afirma que o TG de Caratinga tem apresentado bons resultados. “Observamos que há uma preocupação do nosso chefe de instrução muito grande, o trabalho que eles têm feito aqui junto à sociedade é muito positivo. Procuramos sempre realizar essas inspeções para identificar como está o nível de desempenho. Caratinga tem se saído muito bem, com uma excelente instrução e eficácia dentro dos parâmetros exigidos pelo comando da região”.

Até o ano passado, a 4ª Região Militar realizava a Inspeção Administrativa juntamente com a Inspeção de Exames Finais, que marca o término do ano de instrução, onde os atiradores incorporados são avaliados de forma individual e coletiva, para verificar o nível de aprendizagem da instrução militar.

Conforme o capitão, este ano optou-se por dividir as inspeções em duas datas. “Achamos por bem nesse ano realizarmos separadamente uma inspeção administrativa e outra da instrução do próprio atirador, assim podemos focar mais na gestão administrativa do Tiro de Guerra e, posteriormente, na instrução de atiradores, como eles têm se saído, no final do ano verificamos se toda a nossa gama de atividades foi cumprida de maneira excelente. E assim declaramos que o atirador se torna um soldado reservista”.

E finaliza destacando a importância do Tiro de Guerra para a cidadania e formação do jovem. “É uma escola de civismo, patriotismo, então nós transmitimos esses valores para os nossos jovens, o que é muito importante, esses valores que têm se perdido atualmente. E quem tem a ganhar é a própria cidade e são os frutos que no futuro estarão no nosso meio, por isso é muito importante esse acordo do exército junto a prefeitura”.