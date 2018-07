Ultraleve cai na zona rural de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Um ultraleve caiu em uma mata, nas proximidades de Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho. O acidente aconteceu no domingo, porém a Polícia Militar só foi comunicada do fato nesta segunda-feira (2).

De acordo com a PM, uma pessoa ligada ao Aerovaço entrou em contato e disse que na tarde de domingo, um ultraleve caiu em uma mata, próxima a pista de pouso em Revés do Belém. Os militares foram até o local e encontraram os destroços do ultraleve. O ultraleve pertence a um médico de Ipatinga. Estavam ele e tripulante no ultraleve. De acordo com informações, ambos se feriram, mas sem gravidade.