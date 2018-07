Jovem é morto com vários tiros em Pingo D’água

PINGO D’ÁGUA – A Polícia procura pelos autores de homicídio ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (2) no acampamento Chico Mendes, zona rural de Pingo D’água. Luiz Fernando Levindo Silva, 19 anos, foi morto com vários tiros.

Segundo os levantamentos feitos pela Polícia Militar, Luiz Fernando estava em casa e saiu para atender pessoas que chegaram numa moto e chamaram pelo seu irmão. Ao sair, um dos ocupantes da motocicleta efetuou vários disparos.

A vítima ainda tentou fugir, mas foi alvejada e caiu próximo a porta da cozinha da casa. Neste momento, o autor se aproximou e atirou mais vezes em Luiz Fernando. O autor usou uma pistola .380. Luiz Fernando morreu no local.

Após o crime, os autores, que usavam capacetes, fugiram em direção ao distrito de Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Segundo a PM, a vítima tinha passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio tentado. Luiz Fernando havia deixado recentemente o presídio.

Familiares da vítima foram ouvidos, mas não souberam dizer quem seriam os suspeitos de terem cometido o crime. Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.