Uma pessoa gravemente ferida em acidente envolvendo caminhonete e caminhão

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Uma forte colisão ocorreu na manhã dessa terça-feira (3) na BR-116, trecho que corta o município de Santa Bárbara do Leste. O acidente envolveu uma caminhonete, placas de Manhuaçu, e um caminhão, placas de Manhumirim. O passageiro da caminhonete ficou gravemente ferido.

O caminhão era dirigido por Valdir Leles de Miranda. Ele disse que seguia de Santa Rita de Minas para Manhuaçu, quando repentinamente escutou uma pancada na traseira do seu veículo. Ele comentou que após, o choque, parou o caminhão e foi socorrer às vítimas. Ele acrescentou que havia muita neblina no momento em que houve o acidente. Valdir não se feriu no acidente.

Já a caminhonete era dirigida por Daniel Geraldo Petronilho Rocha Dutra, 24, e tinha Ronaldo Dutra Filho, 20, como passageiro. Daniel não se feriu, já Ronaldo foi levado pelos bombeiros Anjos de Resgate para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Segundo a bombeira Viviani, o jovem sofreu traumatismo craniano e hemorragia interna.

A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente e as causas serão apuradas.