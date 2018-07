Sicoob Profissionais da Saúde em novo espaço

CARATINGA – Comodidade, conforto e segurança. Esses foram alguns dos critérios escolhidos pela Sicoob Profissionais da Saúde ao mudar sua agência para um lugar com espaço amplo e moderno, que fica na rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova), 210, no Centro. Na noite da última sexta-feira (29/06), a nova agência foi inaugurada com a presença de toda a diretoria, associados e convidados especiais.

O Sicoob Profissionais da Saúde é uma cooperativa de crédito que nasceu e atua em Caratinga, Manhuaçu e Carangola e pertence ao Sicoob, instituição financeira, que é a quinta maior rede de atendimento do Brasil e que já completou quatro milhões de associados em todo país.

O diretor presidente José Ferreira Baião, há seis anos no cargo, falou de sua alegria com a inauguração da nova sede e do crescimento da cooperativa. “É motivo de muita alegria a reinauguração da sede, esse ano faremos 25 anos de fundação. A cooperativa cresceu e para conforto dos funcionários, clientes da área de saúde, nossa tendência melhorar muito, já são 1.404 associados nos três postos, Caratinga, Manhuaçu e Carangola”. Baião também deixou uma reflexão durante o evento sobre a importância de cada um na cooperativa, usando versículos bíblicos.

Armando Arreguy Silva, o diretor financeiro da Sicoob Profissionais da Saúde, ressaltou que a mudança para um local maior visa maior qualidade no nosso atendimento, prestando sempre melhor serviço para os associados. “O Sicoob Profissionais da Saúde, por ser uma cooperativa segmentada, busca excelência, no atendimento, nas melhores alternativas de aplicação e financiamento para todos nossos associados”.

Também prestigiando o evento, o diretor superintendente administrativo da Sicoob União de Raul Soares, Edgar da Silva, disse que um local melhor e mais estruturado como da nova agência de Caratinga, traz mais credibilidade para a cooperativa.

O coordenador da Unidade Regional II e presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisudeste de Muriaé, Paulo Alexandre de Oliveira Carvalho, comentou que o sistema cooperativo está crescendo muito e parabenizou a agência de Caratinga pela mudança. “O Sicoob está crescendo em todo Brasil e suas cooperativas singulares também. A cooperativa de crédito tem um diferencial dos bancos comercias, porque preza pelo seu associado que é dono e trata o cliente pessoalmente, não pelo número de sua conta ou pelo valor que está depositado, mas pelo relacionamento que ele mantém, isso tem sido uma constante em nosso sistema. As cooperativas melhorando suas agências para proporcionar mais conforto aos associados e colaboradores que trabalham na agência”.

O médico e pastor Giovanni Corrêa e o padre Moacir Ramos ministraram as bênçãos no novo espaço da agência. Ao final, um coquetel foi servido aos convidados.