Arraiá do Bonja valoriza tradições brasileiras

BOM JESUS DO GALHO – Com um desfile do boi-bumbá, seguido pelo cortejo de casamento caipira pelas ruas centrais da cidade, foi dado início na noite do último sábado o 15º Arraiá do Bonja. O evento foi marcado pela extensa programação, que reuniu apresentação de quadrilha pelos alunos das escolas da rede municipal e pelo grupo Feliz Idade; apresentação do grupo de balé do Centro de Referência da Assistência Social – Cras; shows com Janderson e com a dupla Cristiano e João Marcos, além da peça teatral “Casamento Caipira”, com o grupo Atos, sob a direção do secretário de Cultura, Odair Ribeiro, o Zezão.

Segundo o prefeito municipal Willian Batista de Calais, a festa foi um sucesso. “Tivemos a participação de pessoas de todas as idades, um público muito bom que pôde ter acesso a ótimas atrações culturais. A festa uniu o nosso povo em momentos bons de lazer, em um ambiente familiar e valorizou nossa tradições culturais, como o bumba-meu-boi e as danças de quadrilha”, observou o chefe do Executivo, agradecendo em seguida a participação de todos. “Bom Jesus do Galho merece as melhores festas, pois sempre prestigia nossas promoções”.

A vice-prefeita, doutora Sabrina Corrêa, também avaliou positivamente o evento. “Graças à união de todos os colaboradores da Prefeitura Municipal, realizamos uma festa muito bonita. Como sempre, as atrações artísticas estiveram entre os grandes destaques do evento, com a presença das escolas municipais, do Cras e da Feliz Idade, um grupo que veio mudar o conceito sobre como envelhecer. Ao invés de estar em casa, levando uma vida sedentária como faziam nossos antepassados mais idosos, a Feliz Idade vai pra rua dançar, se divertir, se encher de vida graças à alegria que cultivam por meio da interação de todos”.

A vice-prefeita destacou ainda o apoio recebido pelos familiares e amigos de quem participou dos números artísticos. “Essa motivação é fundamental para quem se apresenta, pra quem tem coragem de ir a público mostrar o seu talento e compartilhar suas habilidades com as pessoas”.