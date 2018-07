Escolas da região são contempladas com Programa Energia Inteligente

Iniciativa da Cemig, em parceria com o Governo de Minas Gerais, já chegou a 90 das 169 escolas selecionadas para a primeira fase do projeto. Objetivo é disseminar a tecnologia LED, trazendo mais conforto e redução de custos

DA REDAÇÃO– Quatro escolas estaduais de Caratinga e região foram beneficiadas com o projeto Energia Inteligente, da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que tem o objetivo de tornar a iluminação dos prédios escolares mais eficiente, através da substituição do sistema incandescente e/ou fluorescente pelo de LED padronizado.

Além de toda contribuição que a nova iluminação traz ao aprendizado dos alunos em Minas Gerais, o projeto ajuda reduzir custos de manutenção elétrica para a escola e a disseminar a tecnologia LED, que é mais eficiente. E mais, todo material substituído é destinado para reciclagem, o que minimiza os impactos ambientais e a geração de resíduos sólidos, devido à maior durabilidade das lâmpadas a LED.

“Como benefícios macros, ajuda a reduzir a demanda no horário de ponta do sistema elétrico e do consumo total de energia, uma vez que a substituição das lâmpadas gera uma redução do consumo de até 85% em cada ponto de iluminação”, explica o analista de comercialização da Gerência de Eficiência Energética da Cemig, Neander Geraldo Resende Lima.

A previsão, ao final da primeira etapa do projeto, é que se consiga economizar 575 kW de demanda na ponta e 2.380 MWh de energia a cada ano, o que seria suficiente para atender a demanda de 1.600 residências.

Com a disseminação dos benefícios da eficiência energética junto aos públicos envolvidos, ou seja, profissionais das escolas, alunos, poder público e comunidades, o projeto influencia positivamente na mudança de hábitos de consumo, o que contribui para a diminuição da necessidade de novos investimentos em usinas e ampliação das redes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado.

Em apenas sete meses de execução, já foram concluídos os serviços em 90 das 169 escolas contempladas na primeira fase do projeto. Até o momento, em todo o estado, já foram investidos R$ 2.285.949,73. Os valores variam de escola para escola, em função da variedade de tamanhos.

A segunda etapa do projeto já vem sendo estruturada pela Cemig, em parceria com o Governo do Estado, no qual o número de escolas será ampliado. A previsão, ao final do projeto, é que se consiga economizar 2.222 kW de demanda na ponta e 11.000 MWh.

ESCOLAS CONTEMPLADAS

-Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria- Bom Jesus do Galho

-Escola Estadual Venceslau José da Silva- Caratinga

-Escola Estadual Josefina Vieira- Santa Rita de Minas

-Escola Estadual Cesarino Alves Pereira- Ubaporanga